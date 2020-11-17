نشرة الصحة والمرأة.. مشروبات طبيعية لمحاربة الفيروسات.. و9 أسباب تؤدي إلى الولادة المبكرة
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:59 م
نشرة الصحة والمرأة
نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الهامة عن الصحة والمرأة، نستعرضها على النحو التالي:
ينتظر الجميع لقاح فيروس كورونا منذ فترة طويلة على أنه الطريق الوحيد القابل للتطبيق للخروج من الوباء الحالي، الذي أودى بحياة 1.29 مليون شخص في جميع أنحاء العالم هذا العام.
كشفت مجموعة من العلماء في ألمانيا عن فوائد المكونات الطبيعية في تقوية المناعة
ومحاربة الفيروسات.
معظم المرضى المصابين بسرطان المعدة في مراحله المبكرة لا تظهر عليهم أعراض المرض، وفي حالات أخرى، قد يخطئ مرضى سرطان المعدة في فهم أعراضهم بوصفها فيروسا شائعا في المعدة، وعندما لا تظهر علامات وأعراض سرطان المعدة، قد يصل المرض إلى مراحل متقدمة قبل التشخيص، لهذا السبب من المهم أن يقوم المرضى الذين يعانون من مخاطر عالية بالتحدث مع أطبائهم حول الأعراض التي قد تكون علامات على وجود ورم في المعدة.