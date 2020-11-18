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ديني

مبروك عطية: تفسير المنامات "سمك لبن تمر من شبرا".. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:43 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
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محمد شحتة
أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الاستخارة لا تأتي نتيجتها من خلال المنام أو الأحلام، منوها بأن الاستخارة لا يأتي بعدها أحلام، وإنما تلمس نتيجتها من الواقع، وذلك لأن الأحلام موجودة ولا يوجد مخلوق لا يحلم.


وأضاف عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن من يزعم رؤية النبي في المنام كذبا؛ فليتبوأ مقعده من النار، منوها بأن الدين الإسلامي دين لليقظة وليس للمنام، و أن مسألة المنامات من أهم أسباب تخلف الأمم.


وأوضح، أن كل ما يرى في المنام من أمور شرورية لا ينبغي التوقف عندها، ومن يرى الخير  فهو خير  وهو من الله، أما الشر فهو من الشيطان، لافتا الى أن هذا الدين لا تستقى أحكامه من المنامات، فالإسلام يدعو إلى تفسير اليقظة ونحن لجأنا إلى تفسير المنامات.


ونوه الى أن من يعملون في تفسير الاحلام والمنامات على شاشات الفضائيات؛ يعملون من أجل مصالحهم، قائلا   "سمك لبن تمر من شبرا"، لأنه لا يوجد شيء اسمه تفسير أحلام.


وأشار إلى أن الرسول ، حذر من الحديث عن رؤية الشر في المنام أو الإفصاح عن أى حلم يرى صاحبه أن به ضررا، حتى لا يتحقق، وإذا أفصح صاحب الحلم عما رآه سيتحقق كما شاهده في المنام.
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