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رياضة

حمدي فتحي يحتفل بفوز المنتخب على توجو.. شاهد

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:00 ص
حمدي فتحي
حمدي فتحي
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محمد بدران
احتفل حمدى فتحي، لاعب منتخب مصر والأهلي بفوز المنتخب على توجو بنتيجة في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية. 

ونشر حمدى فتحي صورًا له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها: الحمد لله".

وتغلب منتخب مصر الأول لكرة القدم على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التى جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر الى النقطة الثامنة فى صدارة المجموعة وخلفه منتخب جزر القمر بنفس رصيد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفراعنة ، بينما يتجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة فى المركز الاخير للمجموعة.

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