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فن

شهيرة: رامي إمام كان يتمنى مشاركة محمود ياسين مع الزعيم في عمل فني خلال 2014

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:44 ص
شهيرة
شهيرة
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سعيد فراج - محمد نحلة
كشفت الفنانة "شهيرة"، سر رفض نجلها السيناريست عمرو محمود ياسين، مشاركة والده للفنان عادل إمام، بأحد أعماله الفنية في 2014.

وقالت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة": "عمرو رفض بسبب تقدم والده في السن وقال لي إن والده كبر في السن، ويحتاج لشخص معه في كل مشهد".

وأضافت: "رامي إمام كان مصر على تواجد محمود في العمل، وكان يقول لي كنت أتمنى أن يكون في السي في بتاعي إنني أخرجت لمحمود ياسين".

وعلى جانب اخر اشارت الى اننى أخفيت عن محمود ياسين خبر وفاة فاروق الفيشاوى لانه صديقه ويحبه كثيرًا، كما أشارت إلى أنها ارتبطت به في سن مبكرة وكانت تفكر في مسيرتها ومشوارها الفني فقط. 

وتابعت شهيرة ان النجم الراحل احمد زكي من اقرب الاصدقاء لي ، واتكلمت معاه في ان محمود ياسين يريد الارتباط بي فقال انه شخص محترم وان كان يريد الزواج وافقي وغير ذلك لا.

و اضافت الى ان احمد زكى ذهب من ورايا المسرح لمحمود ياسين و قاله شهيرة دى بنت بلدى من الزقازيق وهي السبب في أني ادخل معهد التمثيل و لو انت بتحبها بجد أتقدم لها .
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