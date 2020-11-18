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رياضة

تصفيات مونديال 2022.. فوز الإكوادور على كولومبيا 6 -1.. وفنزويلا تهزم تشيلي 2-1

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:10 ص
صدى البلد
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أ ش أ
فاز منتخب الإكوادور على ضيفه منتخب كولومبيا بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولمبيكو أتاهوالبا في إطار الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكاس العالم 2022.

سجل سداسية المنتخب الإكوادري كل من روبرت أربوليدا هدفين في الدقيقتين 7 و91، وآنخل مينا في الدقيقة التاسعة، وميكايل استرادا في الدقيقة 32، وكزافييه أرييجا في الدقيقة 39، وجونزالو بلاتا في الدقيقة 78، بينما أحرز خاميس رودريجيز هدف كولومبيا الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

الفوز رفع رصيد المنتخب الإكوادوري إلى 9 نقاط في المركز الثاني مؤقتا ،بينما تجمد رصيد المنتخب الكولومبي عند 4 نقاط في المركز السابع.

وفِي مباراة أخرى، لصالح نفس الجولة من التصفيات حقق منتخب فنزويلا فوزه الأول في التصفيات على ضيفه منتخب تشيلي بهدفين مقابل هدف.

وسجل هدفي فنزويلا كل من لويس ماجو في الدقيقة التاسعة وسالومون روندون في الدقيقة 81، بينما أحرز أرتورو فيدال هدف تشيلي الوحيد في الدقيقة 15.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد فنزويلا إلى 3 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد تشيلي عند 4 نقاط في المركز السادس.

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