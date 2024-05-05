النائب محمد أبو العينين يقدم التهنئة للبابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد القيامة

قالت الإعلاميتان، نهاد سمير وعبيدة، مقدمتا برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، عن تفاصيل تهنئة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكدتا أن النائب محمد أبو العينين، حريص على تقديم التهنئة للمسيحيية والمسلمين بكل المناسبات، وهو موجود بكل المناسبات الرسمية.





وقال النائب محمد أبو العينين، إنه بمشاعر تفيض بالمحبة والاحترام يسعدني أن اتقدم بخالص التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط بمناسبة عيد_القيامة المجيد أعاده الله علينا جميعا وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بكل خير وصحة وسعادة .



وأضاف :أدام الله على المصريين أعيادهم التي تعكس روح المحبة والعلاقات الطيبة والتسامح بين أبناء الوطن الواحد، فعلي هذه الأرض الطيبة نحتفل سويًا نسيجًا واحدًا متفردًا على مر التاريخ، هذه الروح التي لا توجد إلا في مصر وهي من نعم الله سبحانه وتعالي أن جعل هذا الشعب العظيم درع لوطنه، ستظل مصر وطنا يجمعنا وتتآلف فيه أرواحنا، وتتعانق في سمائه أصوات الأذان والابتهالات وأجراس الكنائس والترانيم لتعزف أنشودة تسامح ومحبة بيننا، أدام الله المحبة التي تتآلف فيها أرواحنا وقلوبنا في سلام وتسامح ورباط إلي يوم الدين 🇪🇬 .. حفظ الله مصر وشعبها وقائدها .. وكل عام وأنتم بخير.