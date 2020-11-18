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أخبار العالم

مسئول بالصحة الكندية: توزيع لقاح كورونا على المواطنين قبل نهاية 2021

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:12 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أ ش أ
أعلن نائب رئيس وكالة الصحة العامة الكندية، الدكتور هوارد نجو، أن نسبة كبيرة من الكنديين قد تتلقى لقاحا ضد كوفيد-19 قبل نهاية عام 2021.

ولم تمنح وزارة الصحة الكندية حتى الآن موافقتها على اللقاحين المحتملين عالميا من شركتي "فايزر" و"موديرنا".

وخلال ندوة إعلامية، بمشاركة رئيس الوزراء، جستن ترودو، قال الدكتور هوارد نجو: "كل شيء على يسير بطريقة عادية لدراسة توافق هذين اللقاحين المرشحين مع تنظيماتنا .ونتوقع تلقي اللقاحات ربما في يناير أو فبراير".

وأوضح نائب رئيس وكالة الصحة العامة: "‏بالطبع، لن نتلقى جميع اللقاحات في نفس الوقت من الشركات المنتجة، وبالطبع نحتاج إلى برنامج لتطعيم السكان ذوي الأولوية، مثل العاملين في قطاع الصحة والسكان الأكثر ضعفا".

ونجحت كندا حتى الآن في التعاقد على نحو 414 مليون جرعة من لقاحات مرشحة مختلفة. ويشمل ذلك 76 مليونا من لقاح فايزر-بايونتك و 56 مليون جرعة من لقاح موديرنا. 

وتجاوز إجمالي حالات كوفيد-19 في كندا 300 ألف حالة بعد أقل من شهر من تجاوز حاجز 200 ألف حالة في 19 أكتوبر الماضي.
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