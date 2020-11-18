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أخبار العالم

احتجاز رهائن في مدينة نيويورك.. والشرطة تتدخل

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:05 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
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قسم الخارجي
تتعامل الشرطة الأمريكية في مدينة نيويورك، مع حادث احتجاز رهائن داخل أحد المنازل.

وقالت الشرطة، إن الحادث بدا كعملية اقتحام لمنزل في مقاطعة كوينز بنيويورك، حيث تحصن مسلحان مشتبه بهما داخل المنزل.

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وأفادت وسائل إعلام محلية بأن اثنين من سكان المنزل أيضا موجودين في الداخل، ومحتجزين كرهائن من قبل رجلين مسلحين.

وانتشرت الشرطة ووحدات الطوارئ في موقع الحادث، بينما يتوقع وصول فريق التفاوض لتحرير الرهائن.

وتضاربت الأنباء بشأن عدد الرهائن المحتجزين، فيما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن هناك 3 سيدات وطفل كانوا داخل المنزل، حيث استجابت الشرطة لبلاغ حول احتجاز عائلة من قبل مسلحين بعد اقتحامهم المنزل بمنطقة كوينز.

بينما أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الشرطة نجحت في تحرير الرهائن، وتداول بعض المغردين مقطع فيديو أنه من موقع الحادث بعد تحرير الرهينتين.
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