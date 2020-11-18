تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل رغيف خبز للإفطار بمذاق لا يقاوم وشكل مشبع ومغذي.
مقادير رغيف خبز للإفطار
1 كيلو دقيق
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية
2 ملعقة كبيرة سكر
ملح
ماء للعجن
1 كوب زبادي
نصف كوب زيت ردة للفرد
الوجه
بيضة
فانيليا
سمسم
حبة البركة
التقديم
لانشون
جبنة رومي شرائح
جبنة قريش
طريقة تحضير رغيف خبز للإفطار:
* تخلط الخميرة مع السكر والزبادي والزيت
* ثم يضاف الدقيق والماء تدريجيا وتعجن جيدا
* ثم تترك العجينة لتخمر
* وتفرد في صينية فرن دائرية الشكل
* وتدهن باللبن البودرة أو البيض
* وترش بالسمسم وحبة البركة
* وتدخل الفرن حتى تمام الطهي
* وتقدم