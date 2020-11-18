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طريقة عمل رغيف خبز للإفطار

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:30 ص
طريقة عمل رغيف خبز
طريقة عمل رغيف خبز للإفطار
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل رغيف خبز للإفطار بمذاق لا يقاوم وشكل مشبع ومغذي.


مقادير رغيف خبز للإفطار

1 كيلو دقيق
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية
2 ملعقة كبيرة سكر
ملح
ماء للعجن
1 كوب زبادي
نصف كوب زيت ردة للفرد
الوجه
بيضة
فانيليا
سمسم
حبة البركة
التقديم
لانشون
جبنة رومي شرائح
جبنة قريش


طريقة تحضير رغيف خبز للإفطار:

* تخلط الخميرة مع السكر والزبادي والزيت

* ثم يضاف الدقيق والماء تدريجيا وتعجن جيدا

* ثم تترك العجينة لتخمر

* وتفرد في صينية فرن دائرية الشكل

* وتدهن باللبن البودرة أو البيض

* وترش بالسمسم وحبة البركة

* وتدخل الفرن حتى تمام الطهي

* وتقدم

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