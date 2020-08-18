شعبة المخابز: ننتج 275 مليون رغيف خبز في اليوم

قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن جميع المخابز قامت بعملها اليوم، وذلك مع الالتزام بجميع التعليمات التى صدرت من وزارة التموين.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم " المذاع على قناة دى أم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن قرار تحريك سعر رغيف الخبز يتم المطالبة به من 3 سنوات ماضية، وتم الموافقة عليه اليوم.





ولفت إلى أن الدولة تتحمل مليار جنيه دعم للخبز بعد قرار اليوم، مؤكدًا أن هناك 30 ألف مخبز، وهناك 300 ألف عامل ينتجون بين 270 لـ 275 مليون رغيف فى اليوم الواحد.





وأشار إلى أنه مع بداية العام الجديد سيكون هناك قرارات بخصوص الخبز، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل الكثير وأن سعر الخبز لم يتغير منذ أن كانت مصر أقل من 90 مليون مواطن، وأكد أن المواطن لم يتأثر بهذا القرار الجديد.





وأوضح أن اليوم لم تحدث أى مشكلات، مؤكدًا أن رغيف الخبز لم يتغير حجمه كثير، وأن سعره كما هو 5 قروش.



