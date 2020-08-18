AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شعبة المخابز: ننتج 275 مليون رغيف خبز في اليوم

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:05 م
رغيف خبز
رغيف خبز
Advertisements
البهي عمرو
قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن جميع المخابز قامت بعملها اليوم، وذلك مع الالتزام بجميع التعليمات التى صدرت من وزارة التموين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم " المذاع على قناة دى أم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن قرار تحريك سعر رغيف الخبز يتم المطالبة به من 3 سنوات ماضية، وتم الموافقة عليه اليوم.

ولفت إلى أن الدولة تتحمل مليار جنيه دعم للخبز بعد قرار اليوم، مؤكدًا أن هناك 30 ألف مخبز، وهناك 300 ألف عامل ينتجون بين  270 لـ 275  مليون رغيف فى اليوم الواحد.

وأشار إلى أنه مع بداية العام الجديد سيكون هناك قرارات بخصوص الخبز، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل الكثير وأن سعر الخبز لم يتغير منذ أن كانت مصر أقل من 90 مليون مواطن، وأكد أن المواطن لم يتأثر بهذا القرار الجديد.

وأوضح أن اليوم لم تحدث أى مشكلات، مؤكدًا أن رغيف الخبز لم يتغير حجمه كثير، وأن سعره كما هو 5 قروش.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. التموين تكشف أسباب تقليص حجم رغيف الخبز 20 جراما

التموين تكشف.. حصة المواطن من الخبز بعد تقليص وزنه 20 جراما

بالمستندات.. جميع قرارات وزارة التموين فيما يخص رغيف الخبز

فيديوجراف.. أسباب تقليص وزن رغيف العيش المدعم

التموين تعلن 6 قرارات مهمة بشأن رغيف الخبز والمخابز.. تعرف عليها

التموين تعلن 6 قرارات مهمّة بشأن رغيف الخبز والمخابز.. الموافقة على مطالب إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية وزيادتها من ٢١٣ جنيها إلى ٢٦٥ جنيها للجوال الواحد

ترشيحاتنا

برفقة زوجها.. شيرين عبد الوهاب بإطلالة تكشف زيادة في وزنها

الدوري الإسباني ينطلق 12 سبتمبر دون ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو وإشبيلية

المتهم الرئيسي باغتيال رفيق الحريري.. من هو جميل عياش

ريهام أيمن من داخل سيارتها.. ومتابع: سايقة العربية من غير مفتاح إزاي

يتلقاه المواطن العادي.. الصحة تعلن موعد اكتشاف لقاح كورونا.. فيديو

لهذا السبب ربط سعد الحريري بين اغتيال والده وحادث مرفأ بيروت.. التفاصيل

AdvertisementS

بعد الجدل السائد.. أحمد شوبير يحسم وجهة رمضان صبحي المقبلة

التطبيق بعد 6 أشهر.. البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الشهر العقاري

آبي أحمد ينقلب على حلفائه .. إقالة وزير الدفاع الإثيوبي و9 مسئولين بارزين

أول تعليق لـ حسان دياب بعد قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري

لانضمامه إلى هيئة أجنبية .. مجلس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن مواطن سودانى من أصل فلسطينى

الحق ادفع.. نداء عاجل من مصلحة الضرائب قبل نشر قانون جديد

خاف من الشرطة أثناء ممارسة الرذيلة.. انتحار شاب من شرفة عقار بالدخيلة

الدوري الإسباني ينطلق 12 سبتمبر دون ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو وإشبيلية

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. ننشر تفاصيل عقد محمد إبراهيم مع المقاصة

احترمي سنك.. فيفي عبده تتعرض لهجوم شرس لهذا السبب

تأييد قرار منع حنين حسام ومودة الأدهم من التصرف فى أموالهما

على طريقة رمضان صبحي.. الزمالك يحطم أحلام الرجاء المغربي قبل موقعتهما الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة .. شقيقة هنا الزاهد تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

5 أطعمة لن تتوقعها تعالج الإمساك في لحظات

هوت شورت.. ريهام أيمن بإطلالة تكشف جمالها.. شاهد