لضمان جودة ووزن الخبز المدعم.. تموين الوادي الجديد تشن حملات على المخابز

أعلن معاذ عبدالرحيم، وكيل مديرية التموين ب الوادي الجديد ، تنفيذ حملات على مخابز المحافظة اليوم الثلاثاء، وذلك للتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز البلدى المدعم فى ظل تطبيق قرار تخفيض وزن الرغيف من 110 جرامات إلى 90 جرامًا.





وأوضح أن الحملات التموينية مستمرة بالمخابز لضمان تطبيق الوزن الجديد دون نقص، بجانب جودة الخبز، حتى يحصل المواطن على حقه بالكامل.





اقرأ أيضًا:









وأضاف أن المحافظة تضم 132 مخبزا بلديا لإنتاج الخبز البلدي المدعم، وجميع الحملات بالمراكز المختلفة شددت على الالتزام بالوزن المحدد دون نقص ، ولم يتم تحرير أى محاضر نقص وزن فى ظل التزام المخابز بالوزن المحدد.





وبدأت المخابز اليوم الثلاثاء تطبيق قرار وزارة التموين نحو تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم إضافة إلى وزن الرغيف البلدى المدعم، وتثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جرامًا، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ 1450 رغيفًا.