خسارة الوزن أبرزها.. فوائد مذهلة لتناول ملعقة من خل التفاح في الصباح

كما أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت، أنه يمكن لخل التفاح أن يقلل من نسبة الدهون الثلاثية في الدم والكوليسترول وضغط الدم، مما يمكن أن يساعد في انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب لدى البشر.