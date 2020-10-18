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مرأة

خسارة الوزن أبرزها.. فوائد مذهلة لتناول ملعقة من خل التفاح في الصباح

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:25 ص
فوائد خل التفاح
فوائد خل التفاح
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نهى هجرس
يتميز خل التفاح بفوائد صحية مختلفة، بما في ذلك التأثيرات المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة، والأكثر من ذلك، تشير الدلائل إلى أنه قد يقدم فوائد صحية، مثل المساعدة في إنقاص الوزن وتقليل الكوليسترول وخفض مستويات السكر في الدم وتحسين أعراض مرض السكري.

واستعرض موقع "healthline" فوائد صحية محتملة لخل التفاح على النحو التالي:


المادة الرئيسية في الخل حمض الأسيتيك، ويمكن أن تقتل البكتيريا الضارة أو تمنعها من التكاثر، وله تاريخ في الاستخدام كمطهر ومادة حافظة طبيعية.

وأظهرت دراسة أجريت على مرضى السكري أن تناول ملعقتين كبيرتين من خل التفاح قبل النوم قلل من نسبة السكر في الدم الصائم بنسبة 4٪ في صباح اليوم التالي، كما تظهر العديد من الدراسات الأخرى التي أجريت على البشر أن الخل يمكن أن يحسن وظيفة الأنسولين ويخفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبات.

وتشير الدراسات إلى أن الخل يمكن أن يزيد من الشعور بالشبع ويساعدك على تناول سعرات حرارية أقل ، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

كما أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت، أنه يمكن لخل التفاح أن يقلل من نسبة الدهون الثلاثية في الدم والكوليسترول وضغط الدم، مما يمكن أن يساعد في انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب لدى البشر.
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