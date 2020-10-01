تعرف على فوائد خل التفاح

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ بعض فوائد وأضرار خل التفاح.









فوائد خل التفاح :

١- يساعد على التحكم في سكر الدم: حيث وجدت العديد من الدراسات أنّ الأشخاص الذين تناولوا الخل بعد الوجبة يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم لديهم ويُحسن وظيفة الإنسولين وقبل الوجبات يقلل من الدهون الثلاثية والكوليسترول .









٢- يساعد على فقدان الوزن خاصة عند اضافته للكركديه : وكذلك تقليل الدهون في منطقة البطن وخل التفاح يساعد على تناول سعرات حرارية أقل؛ لأنه يزيد من الشعور بالشبع والامتلاء؛ مما يؤدي إلى خسارة الوزن.









٣- يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الكلي، وكذلك مستوى الدهون الثلاثية فهناك دراسات أثبتت ان تناول معلقة كبيره يوميا من الخل على الماء لمدة 4 شهور وكانت نتيجتها انخفاضًا في الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي بالإضافة إلى فقدان الوزن.









٤- يحسّن من لمعان الشعر ونعومته: حيث تعتقد بعض الأبحاث أن الطبيعة الحمضية التي يتميز بها خل التفاح يمكن أن تحسّن من مظهر الشعر بعد استخدام منتجات الشعر القلوية .









وإليكم بعض الآثار الجانبية لاستخدام خل التفاح:





1- إفراغ المعدة المتأخر

يساعد خل التفاح على منع ارتفاع السكر في الدم عن طريق تقليل معدل خروج الطعام من المعدة ودخول الجهاز الهضمي السفلي. هذا يبطئ امتصاصه في مجرى الدم. ومع ذلك، قد يؤدي هذا التأثير إلى تفاقم أعراض خزل المعدة، وهي حالة شائعة لدى مرضى السكري.









2- الآثار الجانبية الهضمية

قد يسبب خل التفاح أعراضًا هضمية مزعجة لدى بعض الأشخاص. وجدت الدراسات البشرية والحيوانية أن خل التفاح وحمض الأسيتيك قد يقللان من الشهية ويعززان الشعور بالامتلاء، مما يؤدي إلى انخفاض طبيعي في السعرات الحرارية.









3- تآكل مينا الأسنان

ثبت أن الأطعمة والمشروبات الحمضية تتلف مينا الأسنان. تمت دراسة المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة على نطاق أوسع، ولكن أظهرت بعض الأبحاث أن حمض الأسيتيك في الخل قد يتلف أيضًا مينا الأسنان.









4- حروق في الحلق

يمكن أن يسبب خل التفاح حروق المريء (الحلق)، كانت مراجعة السوائل الضارة التي ابتلعها الأطفال عن طريق الخطأ وجدت حمض الأسيتيك من الخل هو الحمض الأكثر شيوعًا الذي تسبب في حروق الحلق.









5- حروق الجلد

بسبب طبيعته الحمضية الشديدة، قد يسبب خل التفاح حروقًا عند وضعه على الجلد.









تفاعل الأدوية

قد تتفاعل بعض الأدوية مع خل التفاح، ومن أهمها نذكر:





أدوية مرضى السكري: قد يعاني الأشخاص الذين يتناولون الأنسولين أو الأدوية المحفزة للأنسولين والخل من انخفاض مستويات السكر في الدم أو مستويات البوتاسيوم بشكل خطير.









الديجوكسين: يقلل هذا الدواء من مستويات البوتاسيوم في الدم. تناوله مع خل التفاح يمكن أن يقلل البوتاسيوم كثيرًا.









بعض الأدوية المدرة للبول: بعض الأدوية المدرة للبول تجعل الجسم يفرز البوتاسيوم. لمنع مستويات البوتاسيوم من الانخفاض الشديد، لا ينبغي استهلاك هذه الأدوية بكميات كبيرة من الخل.