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توك شو

شاهد.. أول منصة إلكترونية لبيع قطع غيار السيارات أونلاين

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:28 ص
عمرو شريف
عمرو شريف
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ريهام فيكتور
قال عمرو صقر ، أحد مؤسسي المنصة الإلكترونية لبيع قطع الغيار، إن المؤسس الرئيسي للشركة هو أسامة صادق، منوها بأنه يعمل على استيراد قطع الغيار وتوزيعها. 

وأضاف عمرو صقر ، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك أسواقا متمركزة لقطع الغيار في شرق وغرب القاهرة. 

وأشار أحد مؤسسي المنصة الإلكترونية، إلى بدئه في تجميع كل هذه القطع المتنوعة من كافة أنحاء العالم وعمل منصة لمقارنة الأسعار مع كافة الأنواع الأصلية والتقليد. 

وتابع أننا "بدأنا في تنفيذ المنصة منذ سنتين، وبدأنا العمل الرسمي منذ حوالى سنة ونصف"، مؤكدًا أنهم قاموا بتجهيز الداتا الكاملة التي ينتظرها العملاء من خلال "ويب سايت" المنصة و"الموبايل أبليكيشن".
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