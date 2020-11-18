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أخبار البلد

الصحة: إصابة 17 تلميذا فى حادث مرورى لأتوبيس مدرسة بالجيزة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:48 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن إصابة 17 تلميذا بينهم 3 مصابين لسائق ومشرفي أتوبيس، وذلك إثر حادث مرورى لاتوبيس مدرسة بمحافظة الجيزة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 8 سيارات إسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين إلي مستشفي الهرم.


وكشف مجاهد أن جميع الإصابات تراوحت مابين كدمات وسحجات وكسور بالجسم وجميعها مستقرة، فيما عدا حالتين بالرعاية المركزة إحداهما لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، والأخرى مشرفة الأتوبيس وتبلغ من العمر 35 عاما، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
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