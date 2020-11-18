الصحة: إصابة 17 تلميذا فى حادث مرورى لأتوبيس مدرسة بالجيزة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن إصابة 17 تلميذا بينهم 3 مصابين لسائق ومشرفي أتوبيس، وذلك إثر حادث مرورى لاتوبيس مدرسة بمحافظة الجيزة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 8 سيارات إسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين إلي مستشفي الهرم.







