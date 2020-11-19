Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

يتصدرون الترند في ذكرى ميلادهم.. أسرار في حياة أحمد زكي وأحمد حلمي ومنى زكي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
في عيد ميلادهما.. تفاصيل قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي من نظرة إعجاب إلى الاعتراف بالحب
عاش يتيمًا ووحيدًا.. قصة حياة أحمد زكي المأساوية


حلت أمس الأربعاء ذكرى ميلاد مجموعة كبيرة من الفنانين ممن أثروا الشاشة بأعمالهم الفنية التي ظلت خالدة على مر السنين. 

فيما يلي نرصد أبرز هؤلاء الفنانين ..

الفنان الراحل أحمد زكى 
صادف يوم الأربعاء 18 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، الذي ولد في مثل هذا اليوم بمدينة الزقازيق عام 1949، ورحل عن عالمنا في 27 مارس عام 2005، عن عمر يناهز 55 عامًا. 

عاش أحمد زكي، حياته يتيمًا ووحيدًا، فكان الابن الوحيد لأبيه الذي توفى عقب ولادته، ثم تزوجت الأم بعد وفاة زوجها، فنشأ في منزل جده، وبعدما دخل المدرسة الصناعية، شجعه ناظر المدرسة -الذي كان يحب المسرح- على التمثيل، وفى حفل المدرسة تمت دعوة مجموعة من الفنانين من القاهرة وقابلوه ونصحوه بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية.

ولم يكن مشوار الفنان الكبير أحمد زكي، سهلا من البداية، فقد رفض عددا من الأعمال قبل أن ينطلق فى مسيرته الكبيرة التى تحمل الكثير من النجاحات.

تخرج أحمد زكي في المعهد عام 1973، وكان الأول على دفعته، وبعدها بدأ العمل بالمسرح، وكانت مسرحية «هالو شلبي» باكورة أعماله المسرحية، وتوالت أعماله مثل: «مدرسة المشاغبين، أولادنا في لندن، العيال كبرت». 

الثنائى أحمد حلمى ومنى زكى 
صادف أمس الأربعاء 18 نوفمبر، عيد ميلاد الزوجين الأشهر في الوسط الفني «أحمد حلمي ومنى زكي»، إذ ولد الأول مثل هذا اليوم عام 1969، ويحتفل بعامه الـ51، فيما ولدت «منى» بنفس اليوم أيضًا عام 1976، وتحتفل بعامها الـ44. 

بدأت مسيرتها الفنية في سن صغيرة وذلك في مسلسل أم كلثوم في عام 1999 وتخرجت في «معهد الفنون المسرحية».

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادهما.. قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي

عاش يتيمًا ووحيدًا.. قصة حياة أحمد زكي المأساوية

في ذكرى ميلاد أحمد زكي.. قصة محاولته الانتحار

في ذكرى ميلاد أحمد زكي.. حقيقة زواجه من رغدة

في ذكرى ميلاده.. أحمد زكي يتصدر تريند جوجل

في ذكرى ميلاد امبراطور السينما.. #احمد_زكي يتصدر تويتر ومحرك البحث جوجل

ترشيحاتنا

نتنياهو يطلب من ترامب ضوءا أخضر لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس

اثبت عند السؤال "نبيك محمد".. شهيرة تروي لحظة دخولها على محمود ياسين بعد وفاته

احذرها.. مضاعفات خطيرة لـ فيروس كورونا

أستراليا خارج الكوكب.. 52 ألف شخص معا داخل استاد بدون كمامات رغم كورونا

كيف عاد النني بعد الإصابة بـ كورونا في طائرة المنتخب؟ مصر للطيران تجيب

ضحكوا عليا ونزلوه القبر من ورايا.. انهيار شهيرة من البكاء على الهواء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل من 2000 جنيه.. أرخص الهواتف الذكية لهذا الشهر ..صور

الأشرعة البيضاء.. قصة تمثال يجمع الإسكندرية بتاريخها اليوناني الروماني العريق.. شاهد

شاهد.. ردة فعل عروسين بعد تفشي فيروس كورونا بين معازيم حفل زفافهما