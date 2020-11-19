يتصدرون الترند في ذكرى ميلادهم.. أسرار في حياة أحمد زكي وأحمد حلمي ومنى زكي

في عيد ميلادهما.. تفاصيل قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي من نظرة إعجاب إلى الاعتراف بالحب
عاش يتيمًا ووحيدًا.. قصة حياة أحمد زكي المأساوية
حلت أمس الأربعاء ذكرى ميلاد مجموعة كبيرة من الفنانين ممن أثروا الشاشة بأعمالهم الفنية التي ظلت خالدة على مر السنين.
فيما يلي نرصد أبرز هؤلاء الفنانين ..
الفنان الراحل أحمد زكى
صادف يوم الأربعاء 18 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، الذي ولد في مثل هذا اليوم بمدينة الزقازيق عام 1949، ورحل عن عالمنا في 27 مارس عام 2005، عن عمر يناهز 55 عامًا.
عاش أحمد زكي، حياته يتيمًا ووحيدًا، فكان الابن الوحيد لأبيه الذي توفى عقب ولادته، ثم تزوجت الأم بعد وفاة زوجها، فنشأ في منزل جده، وبعدما دخل المدرسة الصناعية، شجعه ناظر المدرسة -الذي كان يحب المسرح- على التمثيل، وفى حفل المدرسة تمت دعوة مجموعة من الفنانين من القاهرة وقابلوه ونصحوه بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية.
ولم يكن مشوار الفنان الكبير أحمد زكي، سهلا من البداية، فقد رفض عددا من الأعمال قبل أن ينطلق فى مسيرته الكبيرة التى تحمل الكثير من النجاحات.
تخرج أحمد زكي في المعهد عام 1973، وكان الأول على دفعته، وبعدها بدأ العمل بالمسرح، وكانت مسرحية «هالو شلبي» باكورة أعماله المسرحية، وتوالت أعماله مثل: «مدرسة المشاغبين، أولادنا في لندن، العيال كبرت».
الثنائى أحمد حلمى ومنى زكى
صادف أمس الأربعاء 18 نوفمبر، عيد ميلاد الزوجين الأشهر في الوسط الفني «أحمد حلمي ومنى زكي»، إذ ولد الأول مثل هذا اليوم عام 1969، ويحتفل بعامه الـ51، فيما ولدت «منى» بنفس اليوم أيضًا عام 1976، وتحتفل بعامها الـ44.
بدأت مسيرتها الفنية في سن صغيرة وذلك في مسلسل أم كلثوم في عام 1999 وتخرجت في «معهد الفنون المسرحية».