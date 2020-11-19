سرطان المبيض.. العلامات والأعراض وطرق العلاج

يصيب سرطان المبيض حوالي 80 % من النساء، وهي نسبة كبيرة للغاية، ويرجع زيادة نسبة الإصابة إلى ان سرطان المبيض لا يتم تشخيصه في مراحله الأولى في حين أنه في الواقع له أعراض خفية ومتشابهة مع أعراض لأمراض أخرى.



وفقا لموقع هيلث لاين 60 % من المصابين بسرطانات المبيض قد انتشرت بالفعل إلى أجزاء أخرى من الجسم فلا يظهر سرطان المبيض في كثير من الأوقات، لذا فإن الورم يمكن أن ينمو بشكل كبير قبل أن يصبح ملحوظًا بالفعل.