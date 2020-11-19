سرطان المبيض.. العلامات والأعراض وطرق العلاج

يصيب سرطان المبيض حوالي 80 % من النساء، وهي نسبة كبيرة للغاية، ويرجع زيادة نسبة الإصابة إلى ان سرطان المبيض لا يتم تشخيصه في مراحله الأولى في حين أنه في الواقع له أعراض خفية ومتشابهة مع أعراض لأمراض أخرى.
وفقا لموقع هيلث لاين 60 % من المصابين بسرطانات المبيض قد انتشرت بالفعل إلى أجزاء أخرى من الجسم فلا يظهر سرطان المبيض في كثير من الأوقات، لذا فإن الورم يمكن أن ينمو بشكل كبير قبل أن يصبح ملحوظًا بالفعل.
وفقا لموقع هيلث لاين 60 % من المصابين بسرطانات المبيض قد انتشرت بالفعل إلى أجزاء أخرى من الجسم فلا يظهر سرطان المبيض في كثير من الأوقات، لذا فإن الورم يمكن أن ينمو بشكل كبير قبل أن يصبح ملحوظًا بالفعل.
أعراض سرطان المبيض
مراحل سرطان المبيض
فى النهاية وفقا لموقع برايت سايد يمكن تشخيص سرطان المبيض من خلال مجموعه الخطوات التالية
١- اختبارات التصوير:مثل الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية، من البطن والحوض.
٢- اختبار الدم: والتي يمكن الكشف عن البروتين (كا 125) وجدت على سطح خلايا سرطان المبيض.
٣- جراحة لإزالة عينة الأنسجة وسائل البطن لتأكيد تشخيص سرطان المبيض
وينطوي عادة علاج سرطان المبيض على مزيج من الجراحة والعلاج الكيميائي وإزالة كل من المبيضين، وقناة فالوب والرحم وكذلك الغدد الليمفاوية القريبة
فى النهاية وفقا لموقع برايت سايد يمكن تشخيص سرطان المبيض من خلال مجموعه الخطوات التالية
١- اختبارات التصوير:مثل الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية، من البطن والحوض.
٢- اختبار الدم: والتي يمكن الكشف عن البروتين (كا 125) وجدت على سطح خلايا سرطان المبيض.
٣- جراحة لإزالة عينة الأنسجة وسائل البطن لتأكيد تشخيص سرطان المبيض
وينطوي عادة علاج سرطان المبيض على مزيج من الجراحة والعلاج الكيميائي وإزالة كل من المبيضين، وقناة فالوب والرحم وكذلك الغدد الليمفاوية القريبة