برلماني: الدولة تحرص على وصول الدعم لمستحقيه.. وعقوبات تنتظر سماسرة الإسكان الاجتماعي

قال عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب ان توعية المواطنين بالجهود التي تبذلها الدولة لوصول الدعم لمستحقيه ضرورة ، مشيرا إلى أنه لا يجب السماح للسماسرة ومكاتب العقارات باستغلال المواطنين.





وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه يجب أن يعي البسطاء أنه سيكون هناك عقوبات سيتعرض لها من يقوم ببيع تلك الشقق المدعومة بالتحايل على القانون، مضيفا: "يجب أن تصل الشقق للمستحقين".





وأشار عضو مجلس النواب الى أن الدولة يجب ان تقوم بتفتيش دورى لحماية حقوق البسطاء و منع التلاعب ، لافتا الى ان هناك عقوبات تقع ضد من يتحايل على القانون.



