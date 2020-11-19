ابنة أحمد فتحي: بابا عنده مشكلة عدم التحكم في الغضب

وتابعت نورا زوجة أحمد فتحي: "بناتي بيلعبوا لعبة غريبة وبيقطعوا شعر بعض".

وكشف أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، كواليس تعرفه على زوجته نورا، قائلا:" تزوجنا وكان عمري 22 عاما وزوجتي كانت عمرها 20 عاما وشوفتها في فرح وبعد كده اتخطبنا".

وأضاف أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر : "الرحيل على النادي الاهلي قرار صعب للغاية، وفي اخر مباراة لي لم يتم الاتفاق على خروجي قبل نهاية آخر مباراة لي لتكريمي ومازحت سيد عبد الحفيظ وقلت له لازم تجبلي تورتة لأن دي اخر مباراة لي ".





وتابع احمد فتحي:" تكريمي في آخر مباراة لي كان من أسعد لحظات حياتي، واللاعبون تحدثوا عني بشكل لائق قبل رحيلي عن النادى الأهلى ولكن الرحيل سنة الحياة ومن الطبيعي لاعبين يتواجدوا وآخرين يرحلوا ".





من جانبها قالت الإعلامية منى الشاذلي: "خروج مشرف من نادي عظيم ودخول مشرف في نادي جديد واحمد فتحي شخصية محبوبة في النادي الأهلي".





وظهر أحمد فتحي، لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز في حلقة اليوم مع الإعلامية منى الشاذلي بصحبة زوجته وبناته، وتحدث فتحي خلال الحلقة عن مسيرته الكروية وايضا شارك منى الشاذلى والمشاهدين في العديد من الفقرات الكوميدية الترفيهية بصحبة بناته وزوجته.





وفي تصريحات تليفزيونية سابقة لـ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أكد فيها أن أحمد فتحي لاعب كبير ومؤثر ومن الوارد أن يتواجد مع المنتخب في الفترة المقبلة، وأن الباب لم يغلق أمام أحمد فتحي في المنتخب.