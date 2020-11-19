أحمد فتحي: محمد صلاح لم يطلب ارتداء شارة المنتخب.. وأنا أقدم منه ورفضت التنازل عنها

كشف أحمد فتحي ، لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، تفاصيل شارة المنتخب، قائلا "محمد صلاح أخويا الصغير وتجمعني به علاقة حب واحترام وموضوع الشارة خد اكبر من حجمه، ولو فيه حاجة من حقي مش بحب أسيبها" . أزمةاكبر من









وأضاف فتحى في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي": "حد فاتحني في ترك الشارة لـ محمد صلاح في ظل تواجدي في المنتخب وقلت له أنا أقدم من صلاح والشارة ماشية بالأقدمية في المنتخب".









وتابع : " محمد صلاح مطلبش ارتداء شارة المنتخب وانا مش بتاع مشاكل وقلت لمن طلب مني التنازل عن الشارة« ليه عايزين تصدروا مشكلة»".









وأضاف أحمد فتحي: "الرحيل على النادي الاهلي قرار صعب للغاية، وفي آخر مباراة لي لم يتم الاتفاق على خروجي قبل نهاية آخر مباراة لي مع النادي الأهلي لتكريمي ومازحت سيد عبد الحفيظ وقلت له لازم تجيبلي تورتة لأن دي اخر مباراة لي مع النادي الاهلي ".









وتابع فتحي: "تكريمي في آخر مباراة لي كان من أسعد لحظات حياتي، واللاعبون تحدثوا عني بشكل لائق قبل رحيلي عن النادي ولكن الرحيل سنة الحياة ومن الطبيعي لاعبين يكونوا متواجدين ولاعبين يرحلوا".









وأكمل أحمد فتحي:" النادي الأهلي سيظل كما هو النادي الأهلي وفي موضوع رحيلي عن النادي الاهلي لم أدر أي شيء وأقول لزوجتي دائما سيبيها على الله في أي موضوع " مضيفا:" الواحد بيجتهد ويعمل اللي عليه وربنا هو ولي التوفيق في أي ملف وزوجتي كانت حزينة بعد رحيلي عن النادي الأهلي".









ومن جانبها قالت الإعلامية منى الشاذلي: "خروج مشرف من ناد عظيم ودخول مشرق في ناد جديد واحمد فتخي شخصية محبوبة في النادي الأهلي ".









وظهر أحمد فتحي، لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز في حلقة اليوم مع الإعلامية منى الشاذلي بصحبة زوجته وبناته، وتحدث فتحي خلال الحلقة عن مسيرته الكروية وايضا شارك في العديد من الفقرات الكوميدية الترفيهية بصحبة بناته وزوجته.









وفي تصريحات تليفزيونية سابقة لـ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أكد فيها أن أحمد فتحي لاعب كبير ومؤثر ومن الوارد أن يتواجد مع المنتخب في الفترة المقبلة، وأن الباب لم يغلق أمام أحمد فتحي في المنتخب.