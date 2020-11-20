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حوادث

تنفيذًا لقرار الحكومة.. تحرير 520 مخالفة لقرارات غلق المحلات خلال 24 ساعة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 01:46 م
غلق المحال التجارية
غلق المحال التجارية
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مصطفى الرماح
واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن  تحرير (520) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية.. بمخالفة قرار الغلق و إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (5956) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

 جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية

وقالت بعض مصادر مسؤولة من رئاسة الوزراء ، أن من يخالف مواعيد غلق وفتح المحلات حاليا، يعرض نفسه لعقوبة غلق النشاط، وغرامة قدرها 4 آلاف جنيه.

وشددت المصادر على أن من يخالف مواعيد الفتح والغلق بعد تثبيت المواعيد، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، من تحرير محضر وغرامة، وغلق للنشاط، مشيرة إلى أن الحكومة لجأت خلال الشهور الماضية لإقرار فتح وغلق المحال في مواعيد محددة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، ومنع التجمعات.

وكان قد كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مواعيد غلق المحلات 2020/2021، بداية من شهر ديسمبر المقبل.

وأكد ” سعد ” أن مجلس الوزراء اتخذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، من بينها تقليص عدد ساعات العمل، منع التعامل مع الأشخاص غير الملتزمين بارتداء الكمامة داخل المصالح والهيئات الحكومية، استحداث نظام التعليم عن بعد في المدارس، كبديل للحضور في المدارس، وغيرها من الإجراءات الوقائية.
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