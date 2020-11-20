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رياضة

شاهد .. الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة أبو قير

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:37 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
غادر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلي الإسكندرية منذ قليل استعدادًا لمواجهة أبو قير في دور الـ ـ8 لمسابقة كأس مصر.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق  قائمة المباراة والتي ضمت محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأليو بادجي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر وفارس طارق وأحمد نبيل كوكا وعبد الرحمن أشرف.

وعقد بيتسو موسيماني،  جلسة مع ناصر ماهر ‏على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم  الجمعة على ملعب التتش، في ختام التحضيرات ‏لمواجهة أبوقير للأسمدة المقرر إقامتها مساء غد السبت في دور الثمانية بكأس مصر.‏

وأدى ناصر ماهر جلسة في الجيم اليوم بعد انتظامه في التدريبات عقب انتهاء إعارته لنادي ‏سموحة، على أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية مع الفريق بعد  الانتهاء من مواجهة الغد.‏

ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية مساء اليوم؛ للمبيت بأحد الفنادق؛ استعدادا لمواجهة أبوقير ‏للأسمدة التي يسعى خلالها الأهلي لاستكمال مشواره في بطولة الكأس بحثًا عن لقب محلي ‏جديد.‏

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي رسالة واضحة إلي كل اعضاء إدارة القلعة الحمراء والجهاز الفني بضرورة غلق جميع الملفات والتركيز فقط في مسابقة كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا حيث الموقعة الهامة امام الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد القاهرة.

واتفق الخطيب مع أعضاء لجنة التخطيط علي غلق جميع ملفات التفاوض للاعبي الفريق الأول سواء الإعارة أو البيع أو التعاقدات الجديدة حتي ما بعد موقعة الجمعة التي تعد هي النقطة المحورية الفاصلة داخل قلعة الجزيرة حاليًا.

ورغم خوض الفريق لمباراة مع أبوقير مساء غد في دور الــ8 لكأس مصر وعقد جمعية عمومية الأثنين، لكن لا حديث داخل الأهلي يعلو عن مباراة القرن أمام الزمالك في نهائي دوري الأبطال الأفريقي، وحذر الخطيب كل أعضاء مجلس مجلسه والإدارة والجهاز الفني واللاعبين من التطرق لأي أمور بهدف زيادة معدلات التركيز لدي اللاعبين والفريق في تلك المباراة التي تعد الأهم في تلك الفترة بهدف حصد اللقب القاري الغائب عن دولاب البطولات منذ عام 2013.

وأطمئن محمود الخطيب من سيد عبدالحفيظ مدير الكره عن موقف اللاعبين المصابين وذلك بعد وصول أليو ديانج وعلي معلول وجيرالدو من بلادهم، وإنتظام الرباعي الدولي في التدريبات الحمراء، وأكد عبدالحفيظ أن كل اللاعبين سيكونوا جاهزين لموقعة الزمالك .


شاهد .. الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة أبو قير
شاهد .. الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة أبو قير
شاهد .. الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة أبو قير
شاهد .. الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة أبو قير
شاهد .. الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة أبو قير
شاهد .. الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة أبو قير
شاهد .. الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة أبو قير
شاهد .. الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة أبو قير
شاهد .. الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة أبو قير
شاهد .. الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة أبو قير
شاهد .. الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة أبو قير
شاهد .. الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة أبو قير
شاهد .. الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة أبو قير
شاهد .. الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة أبو قير
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