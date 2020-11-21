بعد 10 سنوات من "جوايا كتير".. راندا حافظ تعتزل الغناء

أعلنت المطربة راندا حافظ اعتزالها الغناء بعد ان نشرت فيديو على حسابها الشخصي على شبكات التواصل الإجتماعي لأغنية "جوايا كتير" والتي طرحتها فى ألبومها الأول عام ٢٠٠٩.



الأغنية تم ترجمتها وغنائها باللغة التركية للمطرب التركي الشهير سنان أقتشيل بعنوان "Atma".



وعلقت راندا على الفيديو "الحمدالله بعد اكتر من 10 سنين على اغنيتي "جوايا كتير" اللي كانت أول أغنية لمطربة مصرية تترجم تركي مازالت الإذاعات التركية بتتكلم عن نجاحها لحد دلوقتي والواحد مش عارف ياخد حقه ولا التقدير فى بلده فى زمن مهرجانات حمو بيكا وشاكوش #اعتزال ... شكرًا "



