عميد آثار القاهرة: امتحانات الميدتيرم يوم 28 نوفمبر.. ومعظمها إلكترونيا

قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إنه من المقرر انعقاد امتحانات الميد تيرم يوم 28 من الشهر الجاري (الأسبوع السابع من الدراسة) .





وأوضح "رجب" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن غالبية الامتحانات ستكون (أونلاين) من خلال منصة التعليم الالكتروني الخاصة بالكلية لتدريب الطلاب على كيفية استخدامها و إجراء الامتحانات عليها ، تمهيدًا لاختبارات آخر التيرم ، ولكن بالنسبة للامتحانات العملية فإنها ستكون حضوريا داخل معامل الكلية مثل معامل (النسيج ، الأحجار ، المعادن ، الأخشاب).





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ويتم تقسيم الطلاب على مجموعات بالنسبة للامتحانات العملية ، لأنها تتطلب الحضور في مقر الكلية حيث أنها تكون داخل المعامل مثل قسم الترميم ، والذي يقام حضوريا لأنه يحتاج إلى نموذج لمشروع التخرج ، وكذلك الأقسام ذات الأعداد القليلة ، فليس هناك مانع من عقد الامتحانات الخاصة بها في مقر الكلية .





وأكد على أنه سيتم التشديد التام على التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية المقررة سواء بالنسبة للطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس ، ووجود بوابات للتعقيم وكواشف حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب ، في أيام الامتحانات الحضورية في مقر الكلية .





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وكان عميد كلية الآثار قد كشف عن الأنشطة الطلابية المتاحة للطلاب داخل الجامعة بخلاف الأنشطة التى طرحتها جامعة القاهرة أونلاين .





و‎أوضح أن هناك أنشطة متاحة في الكلية مثل الألعاب الفردية كتنس الطاولة والشطرنج وغيرها ، ‎إضافة إلى بعض الندوات التثقيفية المتاحه أون لاين ، و أفلام زيارات افتراضية لبعض المواقع الأثرية والمتاحف.





وبالنسبة للمصروفات الدراسية أوضح أنه لا يوجد زيادة هذا العام، كما أنه يوجد تسهيلات للطلاب غير القادرين من خلال إدارة التكافل بالكلية، مضيفا أن الطلاب تقوم بتسديد الرسوم الدراسية وإحضار الإيصالات إلى الكلية لتقديمها لإدارة شؤون الطلاب.

وأوضح "رجب" أن هناك تعليمات من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة لتسهيل إجراءات دعم الطلاب غير القادرين وسرعة إنجازها وتقديم كافة الخدمات المتاحة للطلاب من خلال إدارة رعاية الشباب بكل الكليات





وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد وجه برفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية، واتخاذ مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.



