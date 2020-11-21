ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد آثار القاهرة: امتحانات الميدتيرم يوم 28 نوفمبر.. ومعظمها إلكترونيا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:03 م
امتحانات
امتحانات
Advertisements
قســــم التعليـــــم
قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إنه من المقرر انعقاد امتحانات الميد تيرم يوم 28 من الشهر الجاري (الأسبوع السابع من الدراسة) .

وأوضح "رجب" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن غالبية الامتحانات ستكون (أونلاين) من خلال منصة التعليم الالكتروني الخاصة بالكلية لتدريب الطلاب على كيفية استخدامها و إجراء الامتحانات عليها ، تمهيدًا لاختبارات آخر التيرم ، ولكن بالنسبة للامتحانات العملية فإنها ستكون حضوريا داخل معامل الكلية مثل معامل (النسيج ، الأحجار ، المعادن ، الأخشاب).

اقرأ ايضا |

ويتم تقسيم الطلاب على مجموعات بالنسبة للامتحانات العملية ، لأنها تتطلب الحضور في مقر الكلية حيث أنها تكون داخل المعامل مثل قسم الترميم ، والذي يقام حضوريا لأنه يحتاج إلى نموذج لمشروع التخرج ، وكذلك الأقسام ذات الأعداد القليلة ، فليس هناك مانع من عقد الامتحانات الخاصة بها في مقر الكلية .

وأكد على أنه سيتم التشديد التام على التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية المقررة سواء بالنسبة للطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس ، ووجود بوابات للتعقيم وكواشف حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب ، في أيام الامتحانات الحضورية في مقر الكلية .

وكان عميد كلية الآثار قد كشف عن الأنشطة الطلابية المتاحة للطلاب داخل الجامعة بخلاف الأنشطة التى طرحتها جامعة القاهرة أونلاين .

و‎أوضح أن هناك أنشطة متاحة في الكلية مثل الألعاب الفردية كتنس الطاولة والشطرنج وغيرها ، ‎إضافة إلى بعض الندوات التثقيفية المتاحه أون لاين ، و أفلام زيارات افتراضية لبعض المواقع الأثرية والمتاحف.   

وبالنسبة للمصروفات الدراسية أوضح أنه لا يوجد زيادة هذا العام، كما أنه يوجد تسهيلات للطلاب غير القادرين من خلال إدارة التكافل بالكلية، مضيفا أن الطلاب تقوم بتسديد الرسوم الدراسية وإحضار الإيصالات إلى الكلية لتقديمها لإدارة شؤون الطلاب.
 
وأوضح "رجب" أن هناك تعليمات من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة لتسهيل إجراءات دعم الطلاب غير القادرين وسرعة إنجازها وتقديم كافة الخدمات المتاحة للطلاب من خلال إدارة رعاية الشباب بكل الكليات

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد وجه برفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية، واتخاذ مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.

وكلف الخشت ، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتولي عملية المتابعة المباشرة داخل الحرم الجامعي وتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتحويل من يخالف الإجراءات الاحترازية للتحقيق من قبل السلطة المختصة حسب طبيعة المسؤولية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة في أسبوع.. اعتماد استراتيجية العام الدراسي الجديد.. إطلاق منصة إلكترونية.. ودعم الطلاب غير القادرين بالتكافل الاجتماعي

عميد آثار القاهرة: لم يتم تحديد موعد امتحانات الميد تيرم

زيادة المخاوف مع ازدياد الإصابات وتشديد على الإجراءات الاحترازية.. خبراء يتوقعون عودة الغلق مرة أخرى.. وعمداء كليات: من الممكن إجراء امتحانات الميدتيرم إلكترونيا حال وجود موجة ثانية من كورونا

عميد تجارة القاهرة لـ"صدى البلد": امتحانات الميدتيرم 28 نوفمبر.. وسداد المصروفات إلكترونيا

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على طريقة أداء امتحانات الميدتيرم بالكليات

عميد آثار القاهرة يكشف عن الأنشطة الطلابية المتاحة بالكلية

ترشيحاتنا

مشاعر الفقراء.. أستاذ علم اجتماع: على الفنان مراعاة طبيعة المجتمع في السوشيال

بينهم 3 من الاهلى.. 5 صفقات جديدة تزين قائمة الاتحاد السكندري قبل الموسم الجديد

إمكانيات خارقة.. Galaxy Note 20 Ultra يكتسح الأسواق ويحقق أكبر مبيعات فى 2020

شاهد.. برازيليون يقتحمون كارفور بعد مقتل رجل أسود

خطوبة ابنة المخرج مجدي أحمد علي

أخبار الفن.. الجمهور يشيد بموقف ياسمين صبري مع سيدة المطر.. فنان شهير وراء تسريب زيارة ليلى مراد لإسرائيل

Advertisements

بسبب مطرب إسرائيلي.. محمد رمضان يثير الجدل بعد اتهامه بالتطبيع

الرئيس يوجه بالإسراع في خطة توطين صناعة السيارات العاملة بالطاقة الجديدة

أول تعليق من ترامب على إصابة ابنه الأكبر بفيروس كورونا

جاهزية المستشفيات .. وزير التعليم العالي: مستعدون لامتحانات الفصل الدراسي الأول

كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة والقناة الناقلة

ومن الحب ما قتل.. فنان شهير وراء تسريب زيارة ليلى مراد لإسرائيل

بالأسماء.. النقض تؤيد أحكام المشدد على 18 متهما في قضية أجناد مصر

الخارجية تحذر من استباق نتائج تحقيقات القبض على عاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

سلبية مسحة كورونا لحازم إمام.. واللاعب جاهز للحاق بنهائي أفريقيا

كضيف شرف.. نداء عاجل من العاهل الأردني للمجتمع الدولي خلال مشاركته بقمة مجموعة العشرين

سعر ومواصفات ميتسوبيشي لانسر الرسمي في مصر.. صور

بعد 4 سنوات على الجريمة.. إعدام المتهم بقتل محمد العليمي وعزاء كبير في المنوفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الشتاء ..6 طرق صحية لنضارة البشرة

مخاطر غير متوقعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي والقهوة في أكواب ورقية؟

شاهد.. أول سيارة أمريكية كهربائية خارقة