منتخب اليد يعلن قائمته الأولية لمونديال مصر 2021

أعلن الجهاز الفني لمنتخب رجال كرة اليد بقيادة الإسباني روبرتو جارسيا باروندو قائمة الفريق الأولية للمشاركة في بطولة العالم رقم 27 التي تستضيفا مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة هشام نصر قائمة المنتخب الأولية التي تضم 35 لاعبا إلى الاتحاد الدولي استعدادا للمشاركة في بطولة العالم 2021.

وتضم القائمة 35 لاعبا من بينهم 7 محترفين، على أن يتم استبعاد 15 لاعبا منهم في الاجتماع الفني قبل انطلاق البطولة، ليمثل الفراعنة 20 لاعبا فقط في المونديال.

ويحق لكل منتخب استبدال 5 لاعبين طوال البطولة، وكذلك يحق لكل منتخب تغيير أي لاعب مصاب من القائمة الموسعة دون احتسابه من ضمن التبديلات الخمسة بحد أقصى 10 لاعبين.

وقد جاءت القائمة كالتالي:

حراس المرمى: كريم هنداوي (كونستانتا الروماني) – محمد عصام الطيار (الأهلي) – محمد علي (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد جمال (طلائع الجيش)

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك) – كريم أيمن (الزمالك) – أحمد هشام "سيسه" (الأهلي

الظهير الأيسر: علي زين (الشارقة الإماراتي) – يحيى الدرع (الزمالك) – حسن قداح (الزمالك) – عبدالرحمن فيصل (الأهلي) – عمر حجاج (مليحة الإماراتي)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسري (الزمالك) – عمر سامي (الأهلي) – عمر كاستيللو (الأهلي(

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر (الزمالك) – يحيى خالد (فيزبريم المجري) – مصطفى بشير (الزمالك) – محسن رمضان (الأهلي) - حازم ممدوح (الزمالك(

صانع ألعاب: إسلام حسن (الأهلي) – أحمد خيري (ستيوا بوخاريست) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – مصطفى خليل (الزمالك) – سيف الدرع (هليوبوليس) - محمود نعمان (الأهلي) الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصري (الأهلي) – محمد جمال (الأهلي) – وسام سامي نوار (الزمالك) – خالد وليد (الزمالك) – أحمد عادل (الأهلي).

ويشارك منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة السابعة، التي تضم أيضا منتخبات السويد والتشيك وتشيلي، ويستهل مشواره في بطولة العالم بمواجهة تشيلي في السابعة من مساء 13 يناير على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات بإستاد القاهرة الدولي

وتستضيف مصر البطولة بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ بطولات العالم، وتقام المباريات على أربع صالات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات بإستاد القاهرة الدولي، المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الصالة المغطاه بمدينة 6 أكتوبر، صالة برج العرب بالإسكندرية.