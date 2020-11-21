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أخبار البلد

الخارجية تحذر من استباق نتائج تحقيقات القبض على عاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:43 م
مبنى وزارة الخارجية
مبنى وزارة الخارجية
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محمد وديع
حذرت وزارة الخارجية مساء اليوم السبت، من استباق نتائج التحقيقات الخاصة بالقبض على بعض العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقال بيان للوزارة إنه اتصالا بما يتم تناقله من ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية في هذا الشأن، أكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية برفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم.

وشدد "حافظ" على أن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها. 

وأكد حافظ عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال مُحدد. ونوه "حافظ" إلى ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.
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