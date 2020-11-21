عمر مروان يتحدث عن مهام وسلطات وزير العدل.. ١فيديو

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن وزير العدل هو الوزير السياسي المسئول عن منظومة العدالة بمعني أن يهيئ بيئة عمل مناسبة لكي تؤدي كل جهة وهيئة قضائية بصورة لائقة وجيدة وفي النهاية تخدم المواطنين بشكل يليق بهم، مشيرا إلى أن وزير العدل هو القائم علي خدمة شئون العدالة.





وأضاف «مروان» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أنه ليس من مهام وزير العدل أن يعين أو يقيل قضاة من مناصبهم، موضحاً أن من يحاكم القضاة هو المجلس الاعلي للقضاء.





وصرح وزير العدل بأن علاقته بكل الجهات القضائية والمجالس الخاصة بها علاقة جيدة وممتازة، معلقا: "عشان احنا الاتنين بنتعاون لخدمة القضاء".





وأوضح أن في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد تم غلق المحاكم وكان يتم تأجيل الدعاوي القضائية تلقائيا من غير حضور الخصوم، ولكن القضاء عوض فترة الغلق وعمل بأشهر الصيف لتعويض كل ما تم التأخير فيه وتم بدء العام القضائي الجديد بدون أي تأخير.





وتابع وزير العدل، أن الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الشيوخ جاءت في وقت كان القضاء يعوض فيه كل التأخيرات السابقة، مشيراً إلى أن القضاء يعمل بجدية كبيرة حتي ينهي كل القضايا المتأخرة في الأشهر القليلة القادمة.





وأوضح المستشار عمر مروان، أن هناك خطوات تكنولوجية اتخذت بحيث إنها تساعد القضاء في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وقمنا بعمل النظر في تجديد حبس المتهمين عن بُعد وفي فترة التجربة لم نجد أي اعتراض من الأطراف في تطبيق تلك التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الجميع في القضاء يشعر بالسعادة من تلك التطورات التكنولوجية التي تحدث في القضاء، موضحا أن هذه التكنولوجيا سوف توفر الكثير من الأموال علي الدولة في نقل المتهمين من محبسهم الي المحكمة وغير وذلك تكلفة كبيرة علي الدولة.





و زار المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم مصلحة الطب الشرعي بزينهم، حيث تفقد خلالها ما تم إنشاؤه وتطويره في أقسام المصلحة المختلفة منها.





وأكد وزير العدل أن الارتقاء ببيئة العمل في الجهات الفنية المعاونة للقضاء ينعكس بالإيجاب على تحقيق العدالة، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الميكنة والربط مع النيابة العامة؛ لسرعة إنجاز القضايا.





و أعرب عن الوزير عن سعادته بما شاهده من أعمال تطوير في مصلحة الطب الشرعي وقرر صرف مكافأة شهر لجميع العاملين بالمصلحة.