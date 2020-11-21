ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبيرة تسويق: 2.2 مليار جنيه حجم صادرات مصر الزراعية سنويا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:44 م
الحاصلات الزراعية
الحاصلات الزراعية
Advertisements
قسم التوك شو
قالت داليا قابيل خبيرة التسويق الدولى، إن قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية لديه القدرة على زيادة قيمة الصادرات المصرية الى 100 مليار جنيه سنويا. 

وأضافت قابيل خلال لقائها مع الإعلامى محمد غانم خلال  برنامج "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن مصر تصدر بنحو 2.2 مليار دولار من الحاصلات الزراعية و3.2 مليار دولار من الصناعات الغذائية.

وأشارت الى قدرة هذا القطاع على المشاركة فى خطة الدولة لزيادة صادراتها بقيمة 100 مليار جنيه ، بتطوير أداء الشركات المصرية المصدرة والاهتمام بضوابط ومعايير الأسواق المصدر إليها ، مع الاهتمام بجودة المنتج وطرحه بالأسواق المحلية قبل تصديره . 

وأوضحت خبيرة التسويق الدولى ، ان نحو 130 شركة مصرية فى قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية تشارك بكبرى المعارض الدولية ما ساهم فى تحسين سمعة المنتجات المصرية بأسواق العالم ، الذى أصبحت يتهافت على المنتجات الغذائية المصرية التى تقدمها الشركات فى المعارض العالمية.

ونوهت إلى ان تطبيق معايير الجودة من أهم شروط فتح أسواق العالم أمام المنتجات المصرية خاصة فى ظل الجهود التى يقوم بها مجلسى تصديرى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية من مساندة كبيرة لصغار المصدرين وأصحاب الابتكارات ووضع خطة للتصدير إلى الأسواق الأفريقية.  

وشاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بالدورة الأربعين من المعرض الدولي «هيس إكسبو هوتيل» لمستلزمات وتجهيزات الفنادق و المنشآت والمطاعم السياحية والذى يقام ، تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار، والصناعة والتجارة  خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجارى.

وأكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس ادارة الغرفة، أن مشاركة الغرفة في الدورة الأربعين لمعرض «هيس إكسبو هوتيل» تأتي في إطار الخدمات التي تقدمها الغرفة للشركات الأعضاء للترويج للصناعة الوطنية في السوق المحلية والدولية ورفع تنافسية المنتجات المحلية  بجانب تأهيل الشركات للنفاذ إلي مختلف الأسواق.

وأضاف، انه من خلال انشطة برنامج ازدهار الذي تقوم الغرفة بتنفيذه مع وكالة التعاون الألماني GIZ وتحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، تم دعم مشاركة عدد من شركات البرنامج في المعرض وذلك لعرض منتجاتهم والترويج لها وعقد لقاءات تبادل الأعمال مع المشاركين وزوار  المعرض.  

وأشار «الجزايرلي»، إلى أن إجمالي الشركات المؤهلة للتصدير من برنامج ازدهار بلغ ١٢٠ شركة ومن المستهدف الوصول إلي 200 شركة جديدة بختام الدورة السابعة من البرنامج في منتصف العام المقبل، وأن البرنامج يقوم بتقديم العديد من خدمات الدعم الفني والتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال وتنمية الموارد وتيسير النفاذ إلى التمويل والأسواق.  

يذكر أن المعرض الدولي «هيس إكسبو هوتيل» لمستلزمات وتجهيزات الفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية  يقام سنويًّا في مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات على مساحة 20000 متر مربع، بمشاركة أكثر من 250 عارض من الشركات المصرية وأجنبية ويخدم المعرض عدة مجالات وهي الكافتيريات والمطاعم، الفنادق، القرى السياحية والمنتجعات، المراكب العائمة، المكاتب الاستشارية، دور القوات المسلحة والنوادي، محلات الحلواني والآيس كريم والمخابز، محلات الوجبات السريعة، المستشفيات، شركات البترول، المغاسل التجارية، القصور والفيلات، مصانع اللحوم، شركات كاترينج الطائرات والجامعات والسوبر ماركت.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حفاظا على صحة المستهلك.. غرفة الصناعات الغذائية تناقش استراتيجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء

أشرف الجزايرلي: الإصلاحات التشريعية والإجرائية تستهدف رفع تنافسية مصانع الغذاء في مصر

غرفة الصناعات الغذائية تتيح برنامجا إلكترونيا متكاملا للتصدي للموجة الثانية لكورونا

غرفة المنشآت السياحة تشارك في معرض «هيس إكسبو هوتيل».. تفاصيل

غرفة المنشآت السياحة تشارك في معرض «هيس إكسبو هوتيل».. ونائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة تلتقي بالعارضين والمسئولين وأجرت حوارا مفتوحا معهم

الصناعات الغذائية تشارك في الدورة الأربعين لمعرض "هيس إكسبو هوتيل 2020"

ترشيحاتنا

السر عند ترامب .. ظهور علاج جديد لـ فيروس كورونا بالمستشفيات

عمرها 2000 عام.. العثور على جثتي رجلين أسفل فيلا قديمة في بومبي الأثرية

شاهد .. أخصائية تغذية علاجية تقدم روشتة طبية لتجنب زيادة الوزن في الشتاء

أبو العينين يقترح تقديم 100 فكرة مشروع لدعم الاقتصاد والصناعات المصرية.. فيديو

صاحبة قصة "ربع قيراط" الحقيقية: المسلسل مستوحى من قصة عملي.. وزوجي أكبر داعم لي.. شاهد

الإسكان تطرح 1011 شقة بـ 5 مدن جديدة.. اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور لـ أيتن عامر تكشف عن خسارة وزنها

BMW تستعد لإطلاق النسخة الكهربائية iX3.. صور

فيه جثمان شاه إيران والملك فاروق.. حكاية مسجد الرفاعي مقبرة الملوك