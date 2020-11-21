خبيرة تسويق: 2.2 مليار جنيه حجم صادرات مصر الزراعية سنويا

قالت داليا قابيل خبيرة التسويق الدولى، إن قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية لديه القدرة على زيادة قيمة الصادرات المصرية الى 100 مليار جنيه سنويا.





وأضافت قابيل خلال لقائها مع الإعلامى محمد غانم خلال برنامج "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن مصر تصدر بنحو 2.2 مليار دولار من الحاصلات الزراعية و3.2 مليار دولار من الصناعات الغذائية.





وأشارت الى قدرة هذا القطاع على المشاركة فى خطة الدولة لزيادة صادراتها بقيمة 100 مليار جنيه ، بتطوير أداء الشركات المصرية المصدرة والاهتمام بضوابط ومعايير الأسواق المصدر إليها ، مع الاهتمام بجودة المنتج وطرحه بالأسواق المحلية قبل تصديره .





وأوضحت خبيرة التسويق الدولى ، ان نحو 130 شركة مصرية فى قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية تشارك بكبرى المعارض الدولية ما ساهم فى تحسين سمعة المنتجات المصرية بأسواق العالم ، الذى أصبحت يتهافت على المنتجات الغذائية المصرية التى تقدمها الشركات فى المعارض العالمية.





ونوهت إلى ان تطبيق معايير الجودة من أهم شروط فتح أسواق العالم أمام المنتجات المصرية خاصة فى ظل الجهود التى يقوم بها مجلسى تصديرى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية من مساندة كبيرة لصغار المصدرين وأصحاب الابتكارات ووضع خطة للتصدير إلى الأسواق الأفريقية.





وشاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بالدورة الأربعين من المعرض الدولي «هيس إكسبو هوتيل» لمستلزمات وتجهيزات الفنادق و المنشآت والمطاعم السياحية والذى يقام ، تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار، والصناعة والتجارة خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجارى.





وأكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس ادارة الغرفة، أن مشاركة الغرفة في الدورة الأربعين لمعرض «هيس إكسبو هوتيل» تأتي في إطار الخدمات التي تقدمها الغرفة للشركات الأعضاء للترويج للصناعة الوطنية في السوق المحلية والدولية ورفع تنافسية المنتجات المحلية بجانب تأهيل الشركات للنفاذ إلي مختلف الأسواق.



