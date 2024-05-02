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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد الباز: أعتقد أننا اقتربنا من الوصول لهدنة في غزة.. والطرفان يحتاجان إليها

قطاع غزة
قطاع غزة

قال الإعلامي محمد الباز، إن اليوم مختلف عن بداية الصراع، حماس كانت تمتلك ورقة  الأسرى الإسرائيليين الذين أخذوهم من إسرائيل يوم 7 أكتوبر، وكانوا معتقدين أنهم عندما يأخذوا مجموعة منهم وينشروهم في أماكن مختلفة بالقطاع ممكن أن يُشل يد إسرائيل، فلا تقوم بالضرب تأسيسًا على ما كانت تردده إسرائيل بأن المواطن الإسرائيلي له قيمة غالية، ولكن هذه العقيدة تغيرت.


وأضاف "الباز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة " أون"، أن إسرائيل الآن لا تعير اهتمامًا بهذه الورقة التي تملكها حماس على الأرض، ولكن هناك أوراقا أخرى مرتبطة بالإقليم وتوازن القوى مثل ورقة إيران، وأيضًا ورقة مصر، التي تعتبر ورقة من أوراق القوة في أيدي حماس، متابعا: "حماس تراهن دائمًا على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية".


وأكد "الباز"، أنه بجهود المفاوض المصري يمكن ألا نصل إلي عملية عسكرية في رفح، مؤكدًا، أن الثوابت المصرية ترفض تمامًا تنفيذ عملية عسكرية في رفح، وهناك تحذيرات من أن تنفيذ الاجتياح يضع عملية السلام بين مصر وإسرائيل على المحك وسيكون لها تبعات كبيرة جدًا.


وأوضح أن الثوابت الأساسية المصرية إسرائيل تعلمها جيدًا وتعمل حسابها، وأن الوقت في المفاوضات هو مؤشر أن هذه العملية لن تتم على الأقل في التصور أو السيناريو والشكل الذي تريده إسرائيل.


وحول الهدنة داخل القطاع، قال: "ضروري أن تحدث الهدنة ونحن قريبون منها، لأن الطرفين في احتياج لها لولا الصورة الذي يريد كل طرف أن يرسمها عن نفسه، والأهداف الذي يريد كل طرف تحقيقها، لكن الحقيقة على الأرض أن كلا الطرفين في احتياج كبير لهذه الهدنة ويمكن هذه الرغبة الخفية غير المعلنة أن تسرع بالوصول إلي الهدنة.

محمد الباز غزة إسرائيل حماس الأسرى الإسرائيلين مصر

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