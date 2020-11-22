ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المدير التنفيذي لـ "يلا فولنتير" توضح أهداف المبادرة.. فيديو

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:29 ص
سارة بيصر
سارة بيصر
Advertisements
ياسمين القصاص

قالت سارة بيصر المدير التنفيذى لمبادرة "يلا فولنتير"، إن مبادرة "يلا فولنتير" فكرة شبابية من الدرجة الأولى، منوهة إلى أن المبادرة فكرة محمد الخشاب وهو أول شخص يفكر فى مبادرة للتطوع بعد ملاحظته أن نسبة الشباب المصرى الذى تشارك فى الأنشطة التطوعية حوالى 2.2 فقط.

وأضافت سارة بيصر، عبر زوم فى برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر "الفضائية الأولى"، أن فريق المبادرة تكون فى البداية من شخصين فقط، وهما سارة بيصر ومحمد الخشاب، ومن ثم بدأ أن ينجذب الكثير من الشباب إلى المبادرة، حيث أصبح 25 متطوعا إضافة إلى وجود 800 متطوع فى قاعدة البيانات من محافظات وجنسيات مختلفة، لافتة إلى أن المبادرة تعمل على 4 محاور أساسية وهما التعليم، قضايا الصحية والمجتمعية، قضايا البيئة والعمل الخيرى، إضافة إلى وجود 3 آليات رئيسية للتنفيذ أو قاعدة البيانات.

وأشارت"بيصر"، إلى أن أى شخص مهتم فى أن يقدم فى المبادرة، يشترط أن يسجل أولا فى قاعدة البيانات، ثم يدخل على تأهيل وتدريب المتطوعين، الذى يكون بمثابة تدريب لمعرفته التطوع مع حقوق وواجبات المتطوع، بحيث يجب أن يكون المتطوع متأهل ولا يكون أى شخص قابل للتطوع فيجب أن يكون مؤهلا للتطوع أو المساهمة المجتمعية، حتى أن يصل إلى المرحلة الأخيرة وهى دمج 4 محاور التعليمية، الصحية، المجتمعية والبيئية.

وأكدت المدير التنفيذى لمبادرة "يلا فولنتير"، أن سفر المبادرة إلى دهب يكون بمثابة أول حدث لها ولكنه لم يكن الأخير حيث كان الهدف مع نهاية 2020 أن تكون المبادرة متواجدة فى 4 محافظات، وتم حتي الآن تحقيق مدن السويس، القاهرة، جنوب سيناء ودهب، كما أن المبادرة قامت بالمشاركة فى أكثر من فعالية بالأسكندرية، أى تم تحقيق الهدف من التواجد فى تلك المحافظات بشكل أو بأخر.

وأوضحت المدير التنفيذى لمبادرة "يلا فولنتير"، أنه تم اختيار المبادرة لمنطقة دهب، حيث أنها منطقة تقوم على السياحة البيئية، مؤكدا أن السياحة تقوم على السياحة البيئية وسياحة الشعب المرجانية المتواجدة فى دهب، فكانت دهب الفترة الأخيرة تعاني من نفايات البلاستيك، التى كانت تؤثر على الشعب المرجانية والحياة البحرية، كما أنه يوجد فى دهب سوء استخدام للشعب المرجانية، وضعف فى الثقافة البيئية أدى إلى إلحاق ضرر كبير للأماكن القائمة على السياحة البيئية المعتمدة على الشعاب المرجانية، فلذلك تواجدت المبادرة للحد من استعمال البلاستيك، التحذير من لمس الشعب المرجانية  أو الوقوف عليها و عدم القاء القمامة فى المحيطات والبحار.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

متطوعة تناولت جرعتين من لقاح كورونا فأصيبت بأعراض خطيرة.. ما القصة ؟

كلنا واحد.. الداخلية تطلق مبادرة لسداد الرسوم الدراسية للطلاب بالمناطق الأكثر احتياجًا |صور

إطلاق المبادرة الشبابية يلا نعمر بلدنا لريادة الأعمال المجتمعية بأسوان.. شاهد

وزيرة البيئة: إطلاق النموذج الأول للإدارة البيئية للأنشطة البحرية بشرم الشيخ

إطلاق أول نموذج للإدارة البيئية للأنشطة البحرية بشرم الشيخ.. وزيرة البيئة: نعمل على التطوير المستمر ورفع كفاءة الشمندورات لحماية البيئة البحرية

ترشيحاتنا

فيه جثمان شاه إيران والملك فاروق.. حكاية مسجد الرفاعي مقبرة الملوك

عمرها 2000 عام.. العثور على جثتي رجلين أسفل فيلا قديمة في بومبي الأثرية

صاحبة قصة "ربع قيراط" الحقيقية: المسلسل مستوحى من قصة عملي.. وزوجي أكبر داعم لي.. شاهد

متى يتم تعليق الدراسة في المدارس ومن هو صاحب القرار ؟ .. التعليم تجيب

الرئيس السيسي يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة

أجمل لحظة.. ندى بسيوني تقدم ابنتها مايا إلى زوجها المستقبلي في حفل الزفاف.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إصدار إماراتي خاص من لاندكروزر 2021 يحولها لتحفة فنية

فيه جثمان شاه إيران والملك فاروق.. حكاية مسجد الرفاعي مقبرة الملوك

القائمة الرسمية لأسعار بي إم دبليو لشهر نوفمبر في مصر