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فن

بملابس رسمية.. منة فضالي تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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منار نور

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

 

وظهرت منة فضالي في الصور وهي ترتدي ملابس رسمية ، حيث ارتدت بدلة حريمي ذات اللون الفسدقي ، وشعرها  الأشقر الناعم المنسدل علي الاكتاف .

 

اما من الناحية الجمالية ، فاعتمدت علي المكياج الكثيف ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

في سياق آخر، شاركت منة فضالي في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

 

وكانت بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها.

 

فشاركت منة في مسلسل “الناس في كفر عسكر” من إخراج نادر جلال، و”حمزة وبناته الخمسة”؛ و”عفاريت السيالة” في عام 2004.

 

وكان بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها، فشاركت في مسلسل “الناس في كفر عسكر” من إخراج نادر جلال، و”حمزة وبناته الخمسة”؛ و”عفاريت السيالة” في عام 2004.

 

الحياة الشخصية لـ منة فضالى الأكثر حديثا بين السوشيال ميديا والاعلام ولعل من ابرز المواقف التى شهدت ضجة فى خياتها عندما دخلت فى قصة حب مع المنتج وائل عبدالله لم تكلل بالزواج بسبب طلب الأخير منها اعتزال الفن، وكذلك كشفت عن زواج سرى لها من الملحن محمد ضياء من دون علم والدتها كونه يكبرها سنًا، واستمر 7 أشهر ثم انفصلت عنه بسبب غيرته الشديدة كما قالت، متهمة إياه بأنه كان يضربها. ولكن ضياء كذب فضالي وقال إن هذا الكلام غير صحيح وهو من خيالها المريض
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