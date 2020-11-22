ورشة عمل لطلاب برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة القاهرة التكنولوجية

تنظم أكاديمية الطاقة الخضراء ورشة عمل يوم واحد بدون مصروفات يوم السبت القادم الموافق 28 نوفمبر لطلاب الفرقة الثانية لبرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وذلك في ضوء الزيارة التي قامت بها الأكاديمية للجامعة هذا الشهر.
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جاء ذلك لتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين وذلك بهدف الارتقاء بمهارات الطلاب واثقال مهاراتهم النظرية والعملية وزيادة خبراتهم وجدارتهم اللازمة للالتحاق بسوق عمل الطاقة المتجددة في مصر، إضافة إلى التعرف على الطلاب ومناقشة اهتماماتهم ومعرفة أكثر المواضيع التي يحتاجون الي شرحها لتسجيل الحضور والتعرف على تفاصيل الورشة، برجاء تعبئة استمارة التسجيل من الرابط التالي: https://forms.gle/b2qesDmBcL1mRrqM6
وكان الدكتور محمود محمد نعمة الله رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والدكتور طارق عبد الملاك ميخائيل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، قد استقبل المهندس راجي رمضان مؤسس شركة Green Energy Academy للطاقة والمهندسة سماح أنور لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والشركة في مجال التدريب العملي لطلاب برنامج الطاقة الجديدة والمتجدد.