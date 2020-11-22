ورشة عمل لطلاب برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة القاهرة التكنولوجية

وكان الدكتور محمود محمد نعمة الله رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والدكتور طارق عبد الملاك ميخائيل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، قد استقبل المهندس راجي رمضان مؤسس شركة Green Energy Academy للطاقة والمهندسة سماح أنور لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والشركة في مجال التدريب العملي لطلاب برنامج الطاقة الجديدة والمتجدد.





وتهدف هذه الزيارة الى بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والشركة وتبادل الخبرات بينهما والاتفاق على عقد شراكة بين الشركة والجامعة من أجل الاستفادة من امكانيات الشركة فى التدريب العملي لطلاب الجامعة واستمرار جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية فى الارتقاء بمستواها التعليمى والأكاديمي وخدمة المجتمع وربط الجامعة بسوق العمل وتحقيق الأهداف المرجوة من انشائها مما يساعد على نهضة التعليم التكنولوجي في مصر.





كما تضمنت الزيارة جولة لوفد الشركة داخل معمل الطاقة بالجامعة.





جاء ذلك في إطار تفعيل وتعظيم التعاون والشراكات بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ومؤسسات المجتمع المدني.



