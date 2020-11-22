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تعليم

ورشة عمل لطلاب برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة القاهرة التكنولوجية

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:10 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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قسم التعليم

تنظم أكاديمية الطاقة الخضراء ورشة عمل يوم واحد بدون مصروفات يوم السبت القادم الموافق 28 نوفمبر لطلاب الفرقة الثانية لبرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وذلك في ضوء الزيارة التي قامت بها الأكاديمية للجامعة هذا الشهر.

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جاء ذلك لتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين وذلك بهدف الارتقاء بمهارات الطلاب واثقال مهاراتهم النظرية والعملية وزيادة خبراتهم وجدارتهم اللازمة للالتحاق بسوق عمل الطاقة المتجددة في مصر، إضافة إلى التعرف على الطلاب ومناقشة اهتماماتهم ومعرفة أكثر المواضيع التي يحتاجون الي شرحها لتسجيل الحضور والتعرف على تفاصيل الورشة، برجاء تعبئة استمارة التسجيل من الرابط التالي: https://forms.gle/b2qesDmBcL1mRrqM6

وكان الدكتور محمود محمد نعمة الله رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والدكتور طارق عبد الملاك ميخائيل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، قد استقبل المهندس راجي رمضان مؤسس شركة Green Energy Academy للطاقة والمهندسة سماح أنور لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والشركة في مجال التدريب العملي لطلاب برنامج الطاقة الجديدة والمتجدد.

وتهدف هذه الزيارة الى بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والشركة وتبادل الخبرات بينهما والاتفاق على عقد شراكة بين الشركة والجامعة من أجل الاستفادة من امكانيات الشركة فى التدريب العملي لطلاب الجامعة واستمرار جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية فى الارتقاء بمستواها التعليمى والأكاديمي وخدمة المجتمع وربط الجامعة بسوق العمل وتحقيق الأهداف المرجوة من انشائها مما يساعد على نهضة التعليم التكنولوجي في مصر.

كما تضمنت الزيارة جولة لوفد الشركة داخل معمل الطاقة بالجامعة.

جاء ذلك في إطار تفعيل وتعظيم التعاون والشراكات بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ومؤسسات المجتمع المدني.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة وشركة جريسول للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، حيث تم الاتفاق على عقد شراكات وبروتوكولات تعاون مشتركة بين الطرفين، إضافة إلى عقد ورش عمل لطلاب فى مجال الطاقة الجديده والمتجدده لدعم العملية التعليمية والتدريبية لطلاب الجامعة فى مجال الطاقة المتجددة ودعم مهارات الطلاب الفنية والعملية وتأهيلهم لسوق العمل بالشكل الاحترافى المطلوب ومواكبة سوق العمل في ظل التطور التكنولوجي الهائل . 
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