اقتصاد السعودية.. المدينة المنورة توقع عقدا استثماريا لتشغيل "بوليفارد يو ووك"

وقع المهندس فهد بن محمد البليهشي، أمين منطقة المدينة المنورة، اليوم، عقدًا استثماريًا جديدًا لإنشاء وتشغيل "بوليفارد يو ووك"، على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع تقاطع طريق الملك عبدالعزيز، على مساحة تتجاوز 152 ألف متر مربع.





ويمتاز المشروع بنموذج الأسواق التجارية المفتوحة، بتقديم خدمات ترفيهية ذات مستوى عالي يتناسب مع متطلبات جميع شرائح المجتمع، وتتمثل رؤية المشروع في أن يصبح الوجهة الترفيهية الأولى في المنطقة، فيما سيوفر المشروع قرابة 1500 فرصة وظيفية للشباب والفتيات.





اقرأ ايضا:





ويتضمن العقد الاستثماري إنشاء وتشغيل "بوليفارد يو ووك" الذي يتضمن 28 محلًا تجاريًا و32 مطعمًا للوجبات السريعة و10 قاعات للسينما وموقعين مخصصة للأماكن الترفيهية و11 موقعا مخصصا للخدمات المساندة، كما يتضمن تخصيص منطقة لاستيعاب 2084 موقفًا للسيارات، بعوائد مالية تتجاوز 26 مليون ريال.





ويشمل المشروع الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة في خدمات الترفيه والتسوق، تنفيذ التصاميم الهندسية التي تتضمن تهيئة وتنفيذ شبكة الفراغات العامة التي تُمثل مناطق مفتوحة متجانسة مع طبيعة وخدمات المجمع، بالإضافة إلى تهيئة الممرات المخصصة للمُشاة الواقعة داخل نطاق السوق المفتوح والمزمع الانتهاء من تنفيذ جميع مراحلة خلال 14 شهرًا.





وتسعى الأمانة من خلال هذه النوعية من العقود الاستثمارية إلى خلق فرص جديدة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة وزوارها، فضلًا عن المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على مثل هذه النوعية من الأنشطة والخدمات، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات التجارية والعامة وتعزيز استراتيجية الأمانة في منظومة التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص.