ما فوائد النقل الذكي؟.. أستاذ هندسة طرق يجيب

أشاد الدكتور حسن مهدي ، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، بما وصلت له شبكة الطرق في مصر وخلال السنوات الست الماضية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وقال مهدي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إن هناك تطور في شبكة النقل على مدار الـ 6 سنوات الماضية، لافتا إلى أنه أصبح لدينا بنية تحتية جيدة وعلى مستوى عالي.





وتطرق أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إلى الحديث عن نظام النقل الذكي، قائلا :إن هذا النظام الرائع له فوائد كثيرة"، مشيرا إلى أن هذه الفوائد تنعكس على حياة المواطنين المصري.





وأضاف الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أن هناك تطبيقات كثيرة لنظام النقل الذكي منها ما نشهده الآن في وسائل النقل العام، وتركيب الملصق الإلكتروني، وتتبع المركبات، وتحصيل الرسوم من السيارات على الطرق بشكل إلكتروني.





وكشف أستاذ هندسة الطرق والنقل، عن فوائد نظام النقل الذكي، مؤكدا أنه سيحقق سيولة مرورية، خاصة أنها عنصر مهم جدا في توفير الوقت والتكلفة لدى المواطنين وقائدي السيارات.





وتابع مهدي، أنه سيكون هناك بعض الانضباط لقائدي السيارات داخل المدن في أوقات الذروة، لافتًا إلى أن بعض الدول تطبق نظام النقل الذكي مع سيارات جمع المخلفات.





في السياق نفسه أشار الدكتور حسن مهدي، استاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث خلال مؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط عن تطبيق نظام النقل الذكي من أجل تقليل الحوادث، وأن يكون هناك سلوك منضبط لقائدي السيارات.





ويذكر أنه افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وإفريقيا يتزامن مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة الذكية، وتبنى منظومات النقل الحديثة التي ترتقي باداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود، ورفع كفاءة التبادل التجاري، وخفض معدلات الحوادث، وكذلك الحفاظ على البيئة.



