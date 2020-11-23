سلف ودين.. ندى بسيوني ترد على تنمر السوشيال ميديا ضدها

كشفت الفنانة ندى بسيوني ، تفاصيل حفل زفاف ابنتها، مؤكدة أنها لا ترى حملة التنمر المثارة عليها بشأن حفل الزوج.





وقالت بسيوني، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إنه تم تأجيل زواج ابنتي بسبب ظروف وفاة والدها لمدة ثلاث أشهر، مضيفة أن "كنت في الفرح مبسوطة ومتوهجة، لانها ابنتي الوحيدة، وعشت عمري كله بربيها وهى ابنته عمري".





وردت على حملة التنمر ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "مش بشوف غير الحاجات الحلوة، وزي ما في تنمر في مباركات من ناس كتير ودوال ناس بيسعدوني وهما وطني الخاص، ولا أراى ما يحدث على السوشيال ميديا".





وتابعت أنه :"عديت ثلاث أشهر بعد وفاة زوجي وعملت الفرح وهذا أمر يفرح والده في قبرة، والأم لما تشتيل مسئوليته ابنتها الوحيدة بتبقي عايزه تستريح وتوصلها لزوجها"، مستدركة أنه :"زوجها شاب كويس وابن حلال".





وأكملت انه: "روح والد ابنتي فرحانة ومبسوطة لانها تزوجت، وابنتي بترسم ولها رسومات جميلة وتعشق الديكور والرسم بطريقة غير عادية".





ووأردفت الفنانة الكبيرة: "احترامي لزوجي يفوق الاحترام، والحاجات الشخصية محبش اتكلم فيها وكان رجل محترم وممتاز"، متابعة أنه :"أبنتي بتكلمني كل خمس دقائق والعلاقة بيننا قوية جدا، والدنيا سلف ودين حتى المشي على الرجلين".





ويذكر أنه الفنانة ندى بسيونى، ا حتفلت بزفاف ابنتها مايا شافع، أمس السبت، ونشرت ندى مقطع فيديو على إنستجرام، وظهرت فيه وهي تقدم ابنتها لعريسها، وكتبت قائلة: "أجمل لحظة مع أجمل عروسة وأنا بقدمها لزوج المستقبل مهاب، بحبك يا مايا بنت عمري كله".





ومنذ 3 شهور عبرت الفنانة ندى بسيونى، عن سعادتها وفخرها بابنتها الوحيدة الفنانة التشكيلية "مايا شافع"، بعد تخرجها فى الجامعة الأمريكية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وعرض لوحاتها فى المعارض المصرية والدولية، قائلة: "تحملت مسئوليتها وحدى وتعبى مرحش فى الأرض".





وقالت ندى، عبر حسابها على إنستجرام: "كم أنا فخورة بلوحاتك ومعرضك يا مايا، ابنتى الوحيدة والتى وهبتها عمرى وتحملت مسئوليتها وحدى فى الحياة منذ ميلادها، وكنت أيضًا لا أزال فى مرحلة الدراسة، والنتيجة فتاة رائعة تخرجت فى الجامعة بامتياز مع مرتبة الشرف، واليوم تعرض لوحاتها فى المعارض المصرية والعالمية، تعبى مرحش فى الأرض، جميل أن ترى ما بنيته وحدك فى الحياة ينير لك الدنيا".