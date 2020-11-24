اقتصاد السعودية.. 3600 زيارة تفتيشية للزكاة والدخل خلال أسبوع

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تنفيذ فرق التفتيش الميداني التابعة لها 3,626 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة الأسبوع الماضي، في إطار جولاتها الرقابية في الأسواق والمجمعات التجارية، بهدف متابعة امتثال المكلفين للأنظمة الضريبية، والحد من التعاملات التجارية المخالفة.









وأوضحت الهيئة أن جهود الرقابة والتفتيش على مدار أيام الأسبوع الماضي أدت إلى ضَبْط 806 مخالفات، بعضٌ منها كان على أثر بلاغات واردة من المستهلكين بلغ عددها 330 بلاغًا.









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وشملت زيارات الهيئة منشآت تجارية في عددٍ من القطاعات، منها: السيارات، والبيع بالتجزئة، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم تدوين الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم الاحتفاظ بالفواتير والمستندات الضريبية، وعدم تحصيل الضريبة.









وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.









ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة ( gazt.gov.sa )، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.









يشار إلي أمانة منطقة المدينة المنورة، سبق لها توقيع عقد استثماري، لانشاء 28 محلًا تجاريًا و32 مطعمًا للوجبات السريعة و10 قاعات للسينما وموقعين مخصصة للأماكن الترفيهية و11 موقعا مخصصا للخدمات المساندة، كما يتضمن تخصيص منطقة لاستيعاب 2084 موقفًا للسيارات، بعوائد مالية تتجاوز 26 مليون ريال؛ وذلك علي طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع تقاطع طريق الملك عبدالعزيز، على مساحة تتجاوز 152 ألف متر مربع، إذ يمتاز المشروع بنموذج الأسواق التجارية المفتوحة، ويوفر نحو 1500 فرصة عمل.

