لبحث الأزمة الليبية.. عقيلة صالح يتوجه إلى روسيا خلال أيام

يقوم رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو خلال الأيام المقبلة.





ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المستشار الإعلامي في البرلمان الليبي، فتحي المريمي، في تصريح له، إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح سيقوم بزيارة خلال الأيام المقبلة إلى روسيا.





وأضاف المريمي أن الزيارة تاتى بناء على دعوة من السلطات الروسية، حيث من المقرر أن يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الحكومة الروسية والبرلمان الروسي، وذلك لبحث الأوضاع والمستجدات السياسية في ليبيا.





يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، اليوم الاثنين، انطلاق أعمال الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.





ومن المقرر أن تحقق البعثة في اتهامات بشأن تلقي مشاركين في ملتقى الحوار الليبي بتونس رشوة للتصويت لصالح مرشح تنظيم الإخوان الإرهابي.





وقدم عدد من المشاركين في الملتقى السياسي بتونس شكوى بشأن شبهات فساد مالي لشراء الأصوات لصالح الأسماء الإخوانية المرشحة للمناصب العليا لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا، مؤكدين أن سعر الصوت الواحد وصل إلى 200 ألف يورو.





وتوجهت تسع منظمات حقوقية ليبية، الأحد، بشكوى إلى النائب العام، للتحقيق في استخدام المال السياسي لرشوة مشاركين خلال ملتقى الحوار السياسي بتونس.





وطالبت البعثة الأممية بالإفصاح عن نتائج التحقيق الإداري الذي تجريه، واستبعاد أعضاء الحوار الذين يثبت تورطهم في محاولات شراء الأصوات وإفساد نزاهة الحوار السياسي ونتائجه وحرمان المرشحين المتورطين من الترشح لأي منصب في الحكومة والمجلس الرئاسي.





واستضافت تونس، خلال الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من نوفمبر الجاري، حوارا سياسيا ليبيا شارك فيه 75 شخصية ليبية تمثل كامل الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان.





وحسب رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، فقد اتفق المشاركون في الحوار السياسي على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.





وحدد المشاركون في الحوار هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة مستقل عن المجلس الرئاسي، لكن لم يتم الاتفاق على ألية اختيار رئيس مجلس رئاسي حكومة انتقالية جديدة مدتها عام ونصف بسبب خلافات بين المشاركين.





وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا على استئناف الحوار السياسي بشكل افتراضي، عبر الإنترنت، خلال الأيام القليلة القادمة للتوصل إلى اتفاق على اختيار رئيس مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية.



