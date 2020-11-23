مصير معرض القاهرة الدولى للكتاب وسيناريوهات إقامته|| تفاصيل

ينتظر معرض القاهرة الدولى للكتاب القرارات النهائية للجنة العليا للمعرض ، والمنتظر عرضها خلال يومين أوثلاثة على أقصى تقدير لرسم السيناريوهات الخاصة بإقامة المعرض فى ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا، بما يضمن إقامة المعرض دون المساس بالاجراءات الاحترازية واجراءات السلامة لحماية رواد المعرض.

ولعل النجاحات الكبيرة التى حققتها معارض الكتاب التى تم افتتاحها مؤخرا عظيم الاثر فى إقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها هذه المعارض بداية من معرض الاسكندرية للكتاب، مرورا بمعرض المنصورة للكتاب، ومعرض الكتاب بدار الاوبرا، بعدما جاءت قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا فى مصر بإعادة المعارض والأنشطة الثقافية والفنية بنسبة حضور 50% من طاقتها بمثابة متنفس وبارقة أمل لسوق الكتب والنشر والناشرين فى مصر ، بعد تسبب جائحة فيروس كورونا، في حالة ركود كبيرة خلال الفترة الماضية بعد تراجع انشطة البيع وتوقف إقامة .

إلا أنه حتى الان لم يتم أتخاذ قرارات نهائية بالسيناريوهات المفترض أن يقام معرض القاهرة الدولى للكتاب على أساسها، لحين صدور قرار نهائى من اللجنة العليا لإدارة معرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى من المتوقع أنها لن تخرج عن سيناريوهات ثلاثة لضمان إقامة المعرض بالضوابط الموضوعه من قبل لجنة إدارة ازمة كورونا .

وعن الإجراءات المتخذة من الجهات المسئولة عن إقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب لإقامة المعرض بالضوابط التى وضعتها لجنة إدارة أزمة كورونا ، أوضح الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب فى تصريحات سابقة لـ "صدى البلد" أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل متشدد المتمثلة فى استخدام الكمامات وأدوات التعقيم وان تكون نسبة حضور الجمهور أقل مما هو متعارف عليه لضمان عدم التزاحم لحماية الجمهور من الإصابة بالفيروس.

وأضاف أن من بين السيناريوهات المقترحة لإقامة المعرض بالضوابط الجديدة أن تستكمل بقية فعاليات المعرض اونلاين، من خلال ان يتم إقامة عدد كبير من فعاليات المعرض أونلاين لضمان عدم التزاحم بشكل كبير والالتزام بنسبة الحضور، مع إحكام أعداد الدخول من خلال إحكام أعداد تذاكر الدخول .

ومن ناحية أخرى تدرس وزارة الثقافة المصرية، إمكانية إقامة معرض للكتاب فى ساحات مفتوحة بعيدا عن الاماكن المغلقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.