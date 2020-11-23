ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أيتن عامر تبهر الجمهور فى أحدث ظهور .. شاهد

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:11 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة ايتن عامر صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".  

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : 

الحلاوة والفخامة كلها - مشاء الله قمر - ربنا يحفظك 
اقرا ايضا :

يذكر أن آخر أعمال أيتن عامر مسلسل "فرصة ثانية" وشاركها في بطولة العمل كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل، ، وإنتاج  تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.

وشاركت ايتن عامر في 2017، في بطولة مسلسل "ابن أصول"، مع حمادة ‏هلال، ‏سوزان نجم الدين، محمد ‏نجاتي، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، أحمد حلاوة، أحمد كرارة، حمزة ‏العيلي، ‏وتأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد ‏بكير، ومن إنتاج سينرجي.‏

وظهرت في نفس الموسم، من خلال مسلسل "شقة فيصل" الذي بدأ تصويره قبل أكثر من 3 سنوات ثم توقف تصويره لبعض الوقت دون إعلان السبب، ثم عاد التصوير وبدأ الحديث عن عرضه خارج السباق الرمضاني عام 2018، ثم تأجل مجددا إلى أن تحدد الموعد النهائي لعرضه.

وما لا يعرفه الكثيرون أن اسمها الحقيقي سمر، ولكنها اختارت آيتن ليكون اسمها الفني، وقد بدأت مشوارها الفني عام 2004، وحققت شهرة كبيرة بعد مشاركتها بمسلسل الدالي.

وتعتبر آيتن عامر، الفنان نور الشريف هو مثلها الأعلى، وترجع له الفضل في دخولها مجال الفن، حيث تبنى موهبتها ببداية مشوارها، كما قدمت لها شقيقتها وفاء عامر الدعم.

أيتن عامر متزوجة منذ سنوات من مدير التصوير محمد عز العرب وأنجبت منه آيتن ويوسف، وتخرجت في معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، حيث لم تلعب صلة القرابة بينها وبين شقيقتها الفنانة وفاء عامر أي دور في دخولها عالم الفن، فالخطوة الأولى لها كانت بمقابلة الفنان محمد صبحي، والذي قابلته صدفة أثناء تصويره أحد المسلسلات التي تشارك فيه شقيقتها. 

عملت لفترة كموديل ثم توقفت، وأفادتها تلك التجربة كثيرا في كسر الرهبة والخوف في الوقوف أمام الكاميرا، وكان أول تألقها بظهورها في مسلسل (حضرة المتهم أبي) أمام النجم الكبير نور الشريف، ثم توالت الأدوار من خلال أفلام (رامي الاعتصامي، شارع الهرم، بنات العم، حصل خير، ساعة ونص، 30 فبراير، على جثتي، هرج ومرج). كما قامت بالعديد من الأدوار الهامة في العديد من المسلسلات مثل (الدالي، أفراح إبليس، كيد النسا، فرح العمدة، كاريوكا، الزوجة الرابعة، الزوجة الثانية، الوالدة باشا).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. أيتن عامر: تلقيت 3 مشاريع فنية جديدة للسباق الرمضاني المقبل

‏المبدعة خفيفة الدم.. رئيس سينرجي يهنئ أيتن عامر بعيد ميلادها.. شاهد

رسالة من دنيا سمير غانم لـ أيتن عامر فى عيد ميلادها.. شاهد ماذا قالت

شيماء سيف تهنئ أيتن عامر بعيد ميلادها: عقبال مليون سنة

غادة عبد الرازق تهنئ أيتن عامر بعيد ميلادها.. شاهد

أيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة لـ أصدقائها

ترشيحاتنا

أول تمرد على أغاني المهرجانات.. عمر كمال يطرح في قلبي مكان.. شاهد

صور جديدة من خطوبة أحمد سلطان نجم SNL بالعربى على فتاة من خارج الوسط الفني

إيجابية مسحة وليد عبدون لاعب الزمالك 2003

بعد قرار الإيقاف.. هل يعتذر محمد رمضان أم يعتمد على نسيان الجمهور؟

طقس يوم نهائي أبطال أفريقيا.. غير مستقر وموجة تضرب البلاد مصحوبة بأمطار ورياح

نجا من الموت.. إصابة مرشح برلماني في حادث على الطريق الإقليمي بالشرقية.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة: علاجات سريعة لآلام الرقبة.. إطلالات جريئة لـ سمية الخشاب

تعرف على أهمية المغنسيوم للجسم

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها