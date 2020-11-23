أيمن نصري: قطر تمول منظمات حقوقية لتشويه سمعة مصر عالميا.. فيديو

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، إنه من الطبيعي أن تتواجد المنظمات الحقوقية داخل أي مجتمع والدولة لها الحق في متابعة طريقة عمل المنظمات الحقوقية .





وأضاف أيمن نصري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن القطريين يقومون بتمويل منظمات داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان لعقد ندوات حقوقية لتشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي ".





وتابع ايمن نصري:" على المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يكون له دور في التصدي للتقارير التي تصدر عن مصر".





وأكمل أيمن نصري:" هيومن رايتس ووتش تعيين موظفين من الجيل الثاني للإخوان ويكونوا مسؤولين عن ملف حقوق الانسان في الشرق الأوسط و يتحدثون عن مصر فقط ".





ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على القبض على مجموعة اشخاص تابعين لـ منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:" الدنيا مقلوبة في العالم كله ولم نرى هذا الأمر عندما استشهد أبنائنا في دفاعهم عن الوطن ".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هذه المنظمة تعتبر منظمة العار وفي يوم 8 نوفمبر استقبلت المنظمة في مقرها الخاص بهم سفراء المانيا والدنمارك وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفلندا وهولندا وكندا والسويد والنرويج".





وتابع موسى:" مصر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان من أي دولة في العالم، وكل دولة تلتزم بشأنها الداخلي فقط ولا علاقة لهم بشأن مصر".





وأكمل :" لن يحمي أي مواطن مصري إلا القانون المصري ولن يستطيع سفير اي دولة حماية أي تابع لمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".





وتساءل الإعلامي أحمد موسى:" لماذا يشغل ملف حقوق الانسان في مصر دول اوروبا حاليا وما الهدف من إثارة ملف حقوق الانسان حاليا ".





واكمل الإعلامي أحمد موسى:" لا يتم اعتقال أي مواطن في مصر ولكن يتم القبض على أي مواطن بناء على قرار من النيابة العامة ".





ولفت الإعلامي احمد موسى:" مستشار جو بايدن انتوني بلينكن المرشح الأقرب لوزارة الخارجية الأمريكية بدافع عن ممولين من الخارج في مصر من منظمات خارجية، وامريكا تمنع لقاءات الدبلوماسيين مع منظمات حقوق الإنسان التي تتلقى تمويل ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" كل دول العالم ومنظمات في كل دول العالم تتحدث عن ملف حقوق الانسان في مصر، حتى البرادعي الذي ظهر مؤخرا للحديث عن حقوق الإنسان في مصر، ونحن في وقت ظهور العملاء والخونة على مصر".





واستعرض الإعلامي أحمد موسى قيام قنوات الجزيرة وقنوات الإخوان بالحديث عن اعتقال أفراد يتقون تمويل من الخارج في مصر وهذا امر غير صحيح على الإطلاق "، قائلا:" النيابة العامة هي صاحبة القرار في القبض على اي شخص في مصر وفق تحريات"