عضو القمي للمرأة: السيدات تصدَّرن المشهد الانتخابي في جولة الإعادة بانتخابات النواب

قالت رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إنه تم رصد مشاركة فعالة من جانب الناخبين في جولة الإعادة من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب





وأضافت رانيا يحيى، في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل ، في برنامج "من مصر" ، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هناك حراك سياسي واضح من الناخبين للمشاركة في الانتخابات، مشيرة إلى أن مؤسسات الدولة تحمي العملية الانتخابية من أجل ضمان إجرائها بنزاهة وشفافية كبيرة .





وأوضحت رانيا يحيى: المرأة تتصدر المشهد الانتخابي في جولة الاعادة من المرحلة الأولى في انتخابات النواب ".





وأكملت رانيا يحيى: "كوتة المرأة بعد التعديلات الدستورية تضمن تمثيل المرأة بنسبة تبلغ 25% تحت قبة البرلمان "، مضيفة:" مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية؛ تولت المرأة مناصب قيادية عديدة، وتواجدت بكثرة تحت قبة البرلمان وشهدنا تقدم غير مسبوق في تاريخ المرأة السياسي".





وفي سياق آخر، تابعت غرفة العمليات المركزية في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب، من خلال متابعي التنسيقية البالغ عددهم 1400 شخصا في المحافظات الـ13 التي تجرى بها جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020.





ورصدت الغرفة انتظام سير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، دون مخالفات انتخابية تذكر، حيث طبق القضاة رؤساء اللجان الانتخابية قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





كما تم رصد بعض المخالفات والتي كانت جميعها غير مؤثرة علي سير العملية الانتخابية أو نزاهتها وفقا للمعايير الدولية المنظمة لذلك، وكانت متعلقة بكسر بعض المرشحين في بعض الدوائر للصمت الانتخابي خارج مقار بعض اللجان، لكن الإجراءات التي طبقها القضاة رؤساء اللجان والقائمين علي عملية التأمين من القوات المسلحة والشرطة قد حافظت علي الحياد واحترام قواعد الصمت الانتخابي وكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات داخل اللجان الانتخابية، وأغلقت اللجان في موعدها الساعة 9 مساءً.



