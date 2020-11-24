هاني حتحوت: "عمرو فهمي قالي لو ماتكلمتش عن الفساد هتكون مشارك في انتشاره"

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن أن الراحل عمرو فهمي المدير التنفيذي السابق للـ"كاف"، تحدث معه عن ضرورة الحديث عن فساد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل القضاء عليه.





وقال حتحوت في مداخلته ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو : " الراحل عمرو فهمي تحدث معي أنني لابد أن أتحدث عن الفساد، وفي حال عدم الحديث؛ سأكون مشاركا في انتشار فساد الاتحاد الإفريقي"





وأضاف: "بالفعل عقدت جلسة مع أحمد جلال رئيس تحرير البرنامج؛ من أجل الاتفاق على الأمور الذي من الممكن أن يتم عرضها".



