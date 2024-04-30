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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أصابع البيانو لغادة شاكر على المسرح الصغير

صدى البلد

تقدم الدكتوره غاده شاكر حفلا بعنوان "أصابع البيانو" وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعه 3مايو في المسرح الصغير، ضمن فعاليات الثقافة المصرية المتعددة وفى إطار برنامج الرسيتالات الذى تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايدخلال موسمها الفنى الحالى .

يتضمن البرنامج مجموعه من المؤلفات الكلاسيكية العالمية التى كتبها كبار المؤلفين لآلة البيانو منهم هايدن ، بيتهوفن ، باخ ، شومان،  شوبرت ، شوبان ، هيللر وفرانز ليست ويشارك فى عزفها الاطفال الواعدون كارول عمرو ، ريتال احمد، ريتاج احمد، كارلا عمرو ، محموداحمد ،رامز غريب،رغدة حمدي  ،جودي علاء ،چانسو ايهاب، فريده هاني ،يوسف ايمن ،بيير ريمون.

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يذكر أن الدكتورة غاده شاكر تخرجت فى كونسرفتوار القاهرة عام 1991 ، درست البيانو من خلال منحة من الهيئة الالمانية للتبادل العلمى باكاديمية فرايبورج العليا بالمانيا وحصلت على الدكتوراه عام 1996، شاركت كسوليست مع فرق موسيقى الحجرة فى كثير من الحفلات بالقاهرة والاسكندرية كما عزفت فى ايطاليا والمانيا وسويسرا .

الدكتورة لمياء زايد الثقافة المصرية القاهرة والإسكندرية الغناء العربي ألمانيا وسويسرا امير الغناء العربي

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