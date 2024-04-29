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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

احتفالا بعيد العمال.. "الأوبرا" تنظم أمسية فنية للدارسين بمركز تنمية المواهب |الأربعاء

صدى البلد

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، أمسية فنية للدارسين بمركز تنمية المواهب، بمناسبة عيد العمال، تحت إشراف الدكتور سامح صابر يحييها كورال الشباب والأطفال، تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار، وذلك في الثامنة والنصف مساء بعد غد "الأربعاء" على المسرح الكبير بالأوبرا. 

وذكرت دار الأوبرا المصرية، في بيان اليوم "الاثنين"، أن برنامج الحفل يتضمن تقديم باقة من المؤلفات الغنائية التي وضعها كبار الملحنين وأبرزت أهمية العمل والإنتاج لبناء الوطن إلى جانب مجموعة من الأعمال الحماسية التي تحث على العمل والاجتهاد لتحقيق المستقبل المشرق. 


ونوهت الأوبرا بأن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي، الباليه والكلاكيت، كما تم إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديرا لجهدهم.

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