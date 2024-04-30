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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس جهاز الشروق يقود حملة مكبرة ويحرر 12 محضر إشغالات

صدى البلد

قاد المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة مكبرة على الأسواق التجارية بمركز خدمات المجاورة (د) الحى الثانى وذلك لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بالتعاون مع قسم شرطة تعمير المدينة بقيادة العميد  تامر عادل رئيس القسم.    

وقال  المهندس علي سعد إنه تم توجيه الحملة لرفع الإشغالات المتواجدة بالأسواق التجارية أسفرت عن تحرير 12 محضرا ضد المخالفين مع مصادرة البضائع وتسليمها لإحدى دار الأيتام مع التحفظ بمخازن الجهاز على سيارة نقل وتروسيكل لعرض البضائع بهدف ردع المخالفين.   

كما تمكنت الحملة من إخلاء أرصفة المشاه ومناطق الحركة داخل الأسواق نطاق الحمله للتيسير على المواطنين.

وأكد رئيس الجهاز على عدم التهاون مع العشوائية وتوجيه الحملات يومياً لتحقيق الانضباط بداخل وخارج الأسواق حفاظاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق .

شـــــارك فى الحملة كل من : المهندس محمد عزازى ، والمهندس أحمد مكى نائبا رئيس الجهاز ،  عطية السيد مدير إدارة أمن الجهاز ، ومحمد صلاح مدير التنمية والبيئة، م.صلاح عبدالله مدير أحياء غرب ، ومحمد شديد مدير نظافة وإشغالات غرب. 

جهاز مدينة الشروق المهندس على سعد

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