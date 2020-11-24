التعبئة والإحصاء: 30.8% ارتفاعا في قيمة إنتاج صناعة السكر وتكريره

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 24 / 11 / 2020 "النشرة السنوية للإحصاء" الإنتاج الصناعى السنوى لمنشآت القطاع العام / الأعمال العام لعام 2017 /2018.

ومن أهم المؤشرات التي رصدها الجهاز، ما يلى: بلغت قيمة انتاج صناعة منتجات أفران الكوك (فحم الكوك - القطران) 2.3 مليار جــنيـه عـــام 2017 /2018 مقــابل 1.6 مليار جنيــه عــام 2016 /2017 بارتفاع بلغ نسبته 44.3%.

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فيما بلغت قيمة الإنتاج فى صناعة السكر وتكريره 12.2 مليــار جنيـه عام 2017 /2018 مقــابل 9.3 مليـــار جنيــه عام 2016 /2017 بارتفاع بلغ نسبته 30.8%.





كما بلغت قيمة الإنتاج فى صنــاعــة الأسمدة والمركبات الأزوتية 2.5 مليــــار جنيـــه عــام 2017 /2018 مقـــابـل 1.9 مليـــار جـنيـه عـــام 2016 / 2017 بارتفاع بلغ نسبته 30.7%.

وأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الإنتاج فى صنــاعــة الأدوية بلغت نحو 4.4 مليــــار جنيـــه عــام 2017 /2018 مقـــابـل 3.4 مليـــار جـنيـه عـــام 2016 / 2017 بارتفاع بلغ نسبته 27.6%.

ويساهم نشاط المنتجات الغذائية بنسبة 18.7%، يليه الفلزات القاعدية (حديد وصلب ومسبوكات ومعادن ثـمينة) بنسبة 18.4%، ثم نشاط المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 4.4% من قيمة الإنتاج الصناعي (بدون البترول وتكريره).



