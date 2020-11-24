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اقتصاد

التعبئة والإحصاء: 30.8% ارتفاعا في قيمة إنتاج صناعة السكر وتكريره

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:05 ص
سكر
سكر
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آية الجارحى
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 24 / 11 / 2020 "النشرة السنوية  للإحصاء" الإنتاج الصناعى السنوى لمنشآت القطاع العام / الأعمال العام لعام 2017 /2018.
 
ومن أهم المؤشرات التي رصدها الجهاز، ما يلى: بلغت قيمة انتاج صناعة منتجات أفران الكوك (فحم الكوك - القطران) 2.3 مليار جــنيـه عـــام 2017 /2018 مقــابل 1.6 مليار جنيــه عــام 2016 /2017 بارتفاع بلغ نسبته 44.3%.      
 
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فيما بلغت قيمة الإنتاج فى صناعة السكر وتكريره 12.2 مليــار جنيـه عام 2017 /2018 مقــابل 9.3 مليـــار جنيــه عام 2016 /2017 بارتفاع  بلغ نسبته 30.8%.

كما بلغت قيمة الإنتاج فى صنــاعــة الأسمدة والمركبات الأزوتية 2.5  مليــــار جنيـــه عــام 2017 /2018  مقـــابـل 1.9 مليـــار جـنيـه عـــام 2016 / 2017 بارتفاع بلغ نسبته 30.7%.
 
وأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الإنتاج فى صنــاعــة الأدوية بلغت نحو 4.4  مليــــار جنيـــه عــام 2017 /2018 مقـــابـل 3.4 مليـــار جـنيـه عـــام 2016 / 2017 بارتفاع بلغ نسبته 27.6%.
          
ويساهم نشاط المنتجات الغذائية بنسبة 18.7%، يليه الفلزات القاعدية (حديد وصلب ومسبوكات ومعادن ثـمينة) بنسبة 18.4%، ثم نشاط المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 4.4% من قيمة الإنتاج الصناعي (بدون البترول وتكريره).     

وكانت قد حصلت صدى البلد على النشرة السنوية «التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل عام 2019» الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي كشفت عن حجم صادرات السكر والمصنوعات السكرية للسودان.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية للسودان من السكر ومصنوعات سكرية نحو 11. 0 مليون دولار خلال 2019 مقارنة بـ 8.0 مليون خلال 2018.

كما بلغت صادرات الفواكه وثمار صالحة للأكل 8.8 مليون دولار خلال 2019، ومحضرات غذائية متنوعة 2.8 مليون دولار خلال 2019 مقابل 1.1 مليون دولار خلال 2018، وتراجعت صادرات التبغ للسودان لتسجل 0.5 مليون دولار خلال 2019 مقابل 1.8 مليون دولار خلال 2018.
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