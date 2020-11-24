ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

يحتوي على حشرات حية وميتة.. ضبط 8 أطنان أرز تمويني فاسد في القاهرة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:24 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد صبري
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٨ أطنان سلع تموينية "أرز تمويني مدعم" غير صالح للاستهلاك الآدمي، بحوزة أمين عهدة لأحد فروع الجملة التابع لإحدى شركات تجارة الجملة بمحافظة القاهرة. 

وتبين من الفحص وجود تغير في خواصه الطبيعية واحتوائها على حشرات حية وميته وغير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية لارتفاع نسبة الكسر والشوائب به .

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

فيما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، و أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1258) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ، أبرزها القضايا الآتية:     

ضبط (3,24 طن "لحوم - دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية . 

كما جرى ضبط (10,5 طن "ملح طعام") معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مطحن لطحن وتعبئة ملح الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية . 

وضبط (25,950 قرص "مكملات غذائية") مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن إحدى شركات المكملات الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة . 

وضبط (4,5 طن "أسمدة زراعية") مجهولة المصدر ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سلع غذائية ومسئولون.. ضبط 1194 قضية تموينية متنوعة

ضبط 6 أطنان سلع أغذية فاسدة بالإسكندرية

إحباط ترويج 3 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى

ضبط ٣ طن دواجن غير صالحة للاستهلاك داخل مجزر بالقاهرة

النيابة تقرر إعدام 3 أطنان دواجن فاسدة في القاهرة

مباحث التموين بالقاهرة تضبط أطنان من اللحوم الفاسدة قبل طرحها بالأسواق

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس للصحة: لن نتخذ أي إجراءات حول الإغلاق إلا بخطوات محسوبة

أنا جزار في الملاعب.. أحمد عيد عبد الملك يكشف انتماءات عائلته الكروية

لقطات مرعبة لكائن غريب يخرج من جسد حشرة السرعوف

الأهلي يحرم لاعبيه من «السوشيال ميديا» ويفرض الحظر الإعلامي قبل موقعة الزمالك

دعاء زيارة بيت الله الحرام.. بـ10 أدعية بعد صلاة الفجر تقف أمام الكعبة

طريقة عمل شوربة العدس بأشكال مختلفة وفوائد مذهلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النادرة والشائعة.. أبرز أعراض فيروس كورونا

لن تتوقع.. نوع من المكملات الغذائية يقي من السرطان

سعر ومواصفات الدراجة الكهربائية الصينية في مصر.. فيديو وصور