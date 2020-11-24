يحتوي على حشرات حية وميتة.. ضبط 8 أطنان أرز تمويني فاسد في القاهرة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٨ أطنان سلع تموينية "أرز تمويني مدعم" غير صالح للاستهلاك الآدمي ، بحوزة أمين عهدة لأحد فروع الجملة التابع لإحدى شركات تجارة الجملة بمحافظة القاهرة.





وتبين من الفحص وجود تغير في خواصه الطبيعية واحتوائها على حشرات حية وميته وغير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية لارتفاع نسبة الكسر والشوائب به .





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .





فيما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، و أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1258) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ، أبرزها القضايا الآتية:



ضبط (3,24 طن "لحوم - دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية .

كما جرى ضبط (10,5 طن "ملح طعام") معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مطحن لطحن وتعبئة ملح الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية .

وضبط (25,950 قرص "مكملات غذائية") مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن إحدى شركات المكملات الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة .



وضبط (4,5 طن "أسمدة زراعية") مجهولة المصدر ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



