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أخبار العالم

قرار عاجل من الإمارات بشأن رفع قيود كورونا عن المساجد

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:20 م
مساجد الإمارات
مساجد الإمارات
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محمد عثمان
أصدرت الحكومة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بخصوص، القيود المفروضة على مساجد دولة الإمارات، والتي تم فرضها للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقالت المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، سيف الظاهري، في مؤتمر صحفي إنه "تقرر فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءًا من 4 ديسمبر المقبل مع الالتزام بالإجراءات و البروتوكولات المعنية على المستوى الوطني".

وأضاف الظاهري أن حالات الشفاء في الإارات ارتفعت بنسبة  بنسبة 14% بإجمالي 5,614 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الوفيات 21 حالة، بمعدل منخفض وصل إلى 0.3% لأول مرة منذ بداية رصد حالات وفاة بسبب كوفيد-19 في الدولة، وهو من أقل النسب عالميًا.

وأشار الظاهري إلى إجراء 791,519 فحصًا على مستوى دولة الإمارات والتي كشفت ارتفاع بنسبة 2% في الحالات المؤكدة البالغ عددها 8,556 حالة، وبمعدل 1% من إجمالي الفحوصات.

وكان نائب رئيس دائرة الشحن في شركة "طيران الإمارات" نبيل سلطان، أعلن أمس أن الناقلة تجري محادثات مع أكثر من 12 شركة للصناعات الدوائية في العالم حول نقل لقاح "كورونا".

وقال سلطان في لقاء عقد عن بعد مع وسائل الإعلام، إن "أولى الشحنات الخاصة باللقاح ستصل إلى منشآت الشركة في دولة الإمارات في منتصف ديسمبر المقبل".

وأضاف: "مسؤولية الشركة تتمثل في نقل وتوصيل اللقاح بالتنسيق والتعاون مع الشركات المصنعة، بما فيها شركات فايزر وبيونتيك، فضلا عن شركة مودرنا".

ولفت إلى أن الشركة تجري محادثات مع مصنعي اللقاح لتوفير الخدمة اللوجستية المتكاملة ونقل اللقاح انطلاقا من دبي إلى دول العالم.

وبين سلطان، أن "الشركة الناقلة ستزيد من السعة الاستيعابية لأسطولها المخصص لعمليات الشحن الجوي خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب الكبير، خصوصا مع بداية العام الجديد".

وأفادت مستشفيات ومراكز طبية خاصة في أبوظبي بأنها خفضت سعر مسحة الأنف للكشف عن فيروس كورونا، الأسبوع الماضي، بنسبة وصلت إلى 50%.

وقالت بعضها إنها قدمت باقات للراغبين في الخروج من أبوظبي والعودة إليها تتضمن الفحوص الثلاثة المطلوبة، وهي الدخول إلى أبوظبي، واليومان الرابع والثامن.

وأفاد مركز طبي بأنه بدأ تقديم باقتين من الفحص، تتضمن الأولى فحصَي كورونا بقيمة 185 درهمًا، وتتضمن الثانية ثلاثة فحوص بقيمة 270 درهمًا، لتصل قيمة الفحص الواحد إلى 90 درهمًا، مشيرًا إلى أن "العرض يلقى رواجًا بين الراغبين في التوجه إلى دبي والإمارات الشمالية والعودة مجددًا، حيث يتطلب ذلك إجراء ثلاثة فحوص".
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