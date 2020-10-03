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أخبار العالم

أوقاف قطاع غزة تعلن إعادة فتح المساجد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:13 م
الأوقاف بغزة تعلن
الأوقاف بغزة تعلن عن فتح المساجد
سمر صالح
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بقطاع غزة عن إعادة فتح المساجد أمام صلاة الجمعة والجماعة ابتداءً من فجر يوم غدٍ الأحد 16 صفر 1442هـ الموافق 4 أكتوبر 2020م، في محافظات رفح والوسطى وخانيونس عدا منطقة حي الأمل بخان يونس، وذلك وفق الإجراءات الوقائية المنسجمة مع بروتكول وزارة الصحة المتعلق بمواجهة وباء كورونا.

وطالبت الوزارة في بيان لها جميع المصلين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات طيلة فترة التواجد في المسجد، وإحضار كل مصلٍ مصحفه وسجادة الصلاة الخاصة به، والالتزام بالصلاة عليها، ولا يُصلي عليها غيره.

وتابعت: "يجب ترك مسافة لا تقل عن متر عند دخول المسجد، والخروج منه، والمحافظة على مسافة مترين بين المصلين في الصف الواحد، والوضوء في البيت، وعدم استخدام الحمامات، وثلاجات المياه حيث سيتم إغلاقها".

وأضافت: "أن شهود الصلوات يكون فقط للأصحاء، ويُمنع حضور المصابين بأمراض مزمنة، ومرضى الجهاز التنفسي، والأمراض المعدية، والنساء، والأطفال، من المجيء إلى المسجد".

وأكدت الأوقاف على استمرار رخصة الصلاة في البيوت، داعيةً المواطنين إلى الأخذ بالرخصة وخاصة كبار السن، ولهم أجر الجمعة والجماعة بإذن الله تعالى.

وأوضحت أن فتح المساجد سيكون قبل الأذان بعشر دقائق، وتُغلق بعد الصلاة بعشر دقائق، وسيتم تقليل مدة الانتظار بين الأذان والاقامة بحيث لا تزيد عن 10 دقائق في جميع الصلوات عدا الفجر 20 دقيقة، وتُمنع نقاط البيع أمام المساجد بعد الصلوات"

وشددت على أن فتح المساجد يقتصر على أداء الفريضة فقط، وستبقى مصليات النساء مغلقة، ويُمنع إقامة أي برامج أو محاضرات أو احتفالات أو حلقات التحفيظ، وكل الأنشطة الجمعية، إلى حين تغير المعطيات، ووجود موقف جديد"

وأوضحت الوزارة أن مدة خطبة الجمعة لا تزيد عن عشر دقائق، مطالبةً الأئمة عدم الإطالة في الصلوات المكتوبة والتلاوة من قصار السور. داعيةً جميع المصلين بضرورة اجتناب المصافحة واتباع آداب السعال والعطاس بتغطية الفم والأنف، وعدم التجمهر أمام المساجد لأي سبب، والتعاون مع اللجان المسجدية بتنفيذ الاجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة الجميع.

وطالبت الأوقاف العاملين في المساجد تنظيف المسجد وتطهيره يوميًا، وفتح جميع النوافذ والمحافظة على التهوية الجيدة والتعقيم المستمر لأماكن التلامس، وعدم تشغيل المراوح مطلقًا لأنها تساهم في توزيع الفيروس حال وجوده، مشددةً على أن قرار فتح المساجد يخضع للتقييم بشكل مستمر وفق تطورات الحالة الوبائية.
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