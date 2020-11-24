ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ أوبئة: أي لقاح لـ كورونا تتجاوز فعاليته 80% يعتبر مبشرا وجيدا.. فيديو

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:28 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور إسلام عناني، أستاذ علم الاقتصاد وانتشار الأوبئة، أن جميع المعلومات المتاحة بشأن لقاحات كورونا مجرد اجتهادات وبيانات فقط ولم نحصل على أي إحصائيات موثقة حتى الآن.

وأضاف عناني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" عبر فضائية دي إم سي، إن بعض لقاحات فيروس كورونا تتطلب الحصول على جرعتين، والبعض الآخر يكتفي بجرعة واحدة فقط.

وتابع أستاذ علم الاقتصاد وانتشار الأوبئة  أن أي لقاح لفيروس كورونا تتجاوز فاعليته 80% يعتبر مبشرا وجيدا  في مواجهة المرض وتطور اللقاح.

وكشف الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي بوزارة الصحة والسكان، عن موقف التجارب التي أجرتها الوزارة من خلال المصل واللقاح فاكسيرا، على اللقاح الصيني الخاص بفيروس كورونا والذي أجريت في المرحلة الثالثة من التجارب في مصر.

وأفاد "مجاهد"، بأن الشركة الصينية أوقفت التجارب، بعد أن اكتفوا من المتطوعين في مصر، والبالغ عددهم أكثر من 6 آلاف مبحوث، وذلك بعد أن اكملت التجارب علي ٤٥ ألف متطوع من جميع الدول المشاركة في التجربة.

وأضاف أن المراكز المسئولة عن استقبال المتطوعين لن تستقبل الجدد منهم، ولكن يعمل على متابعة المتطوعين القدامى لإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة حول فاعلية اللقاحين محل التجربة.

وأكد مجاهد، أن الوزارة تفاوضت مع شركة فايزر الأمريكية، في شهر أكتوبر الماضي، للحصول على 20% من احتياجات مصر من لقاح فيروس كورونا.

وأضاف مجاهد، أن إعلان الشركة إثبات فعالية لقاحها بنسبة 90% مبشر، مشددًا على أهمية عدم التعجل، من الناحية العلمية حتى انتهاء المرحلة الثالثة للتجارب السريرية.

وأشار إلى أهمية قياس المأمونية القصيرة وطويلة المدى للقاح، والتي تعني أن اللقاح لا يتسبب في ظهور أعراض جانبية خطيرة أثناء التجارب الإكلينيكية، منوهًا إلى أن إقرار المأمونية طويلة المدى يتم في سنوات وليس شهور.

وأضاف أن مصر حجزت ٣٠ مليون جرعة من لقاح أكسفورد عن طريق مبادرة COVAX.

وأكد مجاهد، أن الوزارة تجري التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاحين فقط لفيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع الجانب الصيني من خلال شركة "سينوفارم"، بالإضافة إلى التعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية في مجال إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد ونقل تكنولوجيا التصنيع.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هناك العديد من الشركات بمختلف دول العالم تقدمت بملفات لوزارة الصحة والسكان لإجراء بحوث إكلينيكية على لقاحات لفيروس كورونا المستجد في مراحل مختلفة (الثانية، والثالثة)، كما أبدى بعضهم رغبته في التعاون مع مصر في مجال التصنيع، ولكن حتى الآن لم يتم الموافقة على أي من هذه الملفات، ومازلت تحت الفحص والمراجعة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة تجري التجارب الإكلينيكية علي لقاحين لفيروس كورونا بالتعاون مع الصين

أحمد موسى: لا صحة لمنح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مصر

التزام بالمعايير .. كيف نجحت مصر في كسب ثقة الصحة العالمية بشأن تصنيع لقاحات كورونا

لدوره في مكافحة كورونا.. الصحة تكرم خالد الصاوي

هالة زايد: التجارب الإكلنيكية على لقاحين لـ كورونا في المرحلة 3 بمصر وثلاث دول عربية

بشرة خير.. الصحة: لقاح كورونا الصيني في مصر فاعليته تتجاوز 90% ..فيديو

ترشيحاتنا

وداعا للإزعاج .. 11 علاجا للحموضة بدون أدوية

5 حالات كورونا.. الكاف يجرى مسحة أخيرة لـ الأهلى والزمالك قبل نهائى إفريقيا

سعر ومواصفات الدراجة الكهربائية الصينية في مصر.. فيديو وصور

وزنها 300 كيلو.. وزيرة الصحة: السيسي يأمر بعلاج سيدة السمنة المفرطة على نفقة الدولة

صدمة لعشاق الملكي.. نجم ريال مدريد المنحوس يرحل عن قلعة البيرنابيو مجانا

غيرة وخلاف وزواج رسمى.. 3 سيناريوهات لأزمة انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للإزعاج .. 11 علاجا للحموضة بدون أدوية

دراسة تكشف الكركم يحمي من الإصابة بـ فيروس كورونا

للمرة الثانية.. قصة إطلاق اسم الزعيم جمال عبد الناصر على أشهر شوارع موريتانيا