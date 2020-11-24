أستاذ أوبئة: أي لقاح لـ كورونا تتجاوز فعاليته 80% يعتبر مبشرا وجيدا.. فيديو

أكد الدكتور إسلام عناني، أستاذ علم الاقتصاد وانتشار الأوبئة، أن جميع المعلومات المتاحة بشأن لقاحات كورونا مجرد اجتهادات وبيانات فقط و لم نحصل على أي إحصائيات موثقة حتى الآن.

وأضاف عناني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" عبر فضائية دي إم سي، إن بعض لقاحات فيروس كورونا تتطلب الحصول على جرعتين، والبعض الآخر يكتفي بجرعة واحدة فقط.

وتابع أستاذ علم الاقتصاد وانتشار الأوبئة أن أي لقاح لفيروس كورونا تتجاوز فاعليته 80% يعتبر مبشرا وجيدا في مواجهة المرض وتطور اللقاح .

وكشف الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي بوزارة الصحة والسكان، عن موقف التجارب التي أجرتها الوزارة من خلال المصل واللقاح فاكسيرا، على اللقاح الصيني الخاص بفيروس كورونا والذي أجريت في المرحلة الثالثة من التجارب في مصر.





وأفاد "مجاهد"، بأن الشركة الصينية أوقفت التجارب، بعد أن اكتفوا من المتطوعين في مصر، والبالغ عددهم أكثر من 6 آلاف مبحوث، وذلك بعد أن اكملت التجارب علي ٤٥ ألف متطوع من جميع الدول المشاركة في التجربة.





وأضاف أن المراكز المسئولة عن استقبال المتطوعين لن تستقبل الجدد منهم، ولكن يعمل على متابعة المتطوعين القدامى لإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة حول فاعلية اللقاحين محل التجربة.





وأكد مجاهد، أن الوزارة تفاوضت مع شركة فايزر الأمريكية، في شهر أكتوبر الماضي، للحصول على 20% من احتياجات مصر من لقاح فيروس كورونا.





وأضاف مجاهد، أن إعلان الشركة إثبات فعالية لقاحها بنسبة 90% مبشر، مشددًا على أهمية عدم التعجل، من الناحية العلمية حتى انتهاء المرحلة الثالثة للتجارب السريرية.





وأشار إلى أهمية قياس المأمونية القصيرة وطويلة المدى للقاح، والتي تعني أن اللقاح لا يتسبب في ظهور أعراض جانبية خطيرة أثناء التجارب الإكلينيكية، منوهًا إلى أن إقرار المأمونية طويلة المدى يتم في سنوات وليس شهور.





وأضاف أن مصر حجزت ٣٠ مليون جرعة من لقاح أكسفورد عن طريق مبادرة COVAX.





وأكد مجاهد، أن الوزارة تجري التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاحين فقط لفيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع الجانب الصيني من خلال شركة "سينوفارم"، بالإضافة إلى التعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية في مجال إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد ونقل تكنولوجيا التصنيع.



